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Солнце и "минусы": синоптики рассказали о погоде до конца рабочей недели
После перехода на зимнее время, в Украину все увереннее идет похолодание. Во многих регионах ночью термометры показывают минусовые температуры. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в среду, 30 октября, температура ночью в западных и северных областях от 1 градуса тепла до 4 мороза, на остальной территории 2−7 градусов тепла. Днем 3−8 градусов, на Закарпатье, юге и востоке страны до 9−13 градусов тепла.
Среда будет без осадков. Только в южных, восточных областях и в Крыму ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7−12 м / с.
В четверг, 31 октября, значительно похолодает на всей территории страны. Ночные минусовые температуры будут во всех регионов, кроме юга. Днем воздух прогреется до 5−7 градусов на западе, 4−6 градусов в центре и на востоке. На севере термометры покажут 2−4 градуса тепла, на юге — 6−8 со знаком «плюс». Дождей не ожидается.
Почти такая же малооблачная погода сохранится и в конце рабочей недели 1 ноября — с минусовыми температурами ночью и небольшим «плюсом» в течение дня.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала о «настоящих минусах» в конце недели.
А по прогнозу синоптика Леонида Горбаня, первые морозы в Украину придут в середине ноября. Затем температура немного поднимется. Настоящая зима начнется где-то с 12 декабря.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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