Самым древним около 2500 лет: в Киеве открылась выставка старинных перстней (фото)

Культура и искусство

— На выставке «Тисячолітні історії звичайних речей» мы показываем около 50 перстней, которые прежде не демонстрировались посетителям, — говорит куратор выставки старший научный сотрудник Музея исторических драгоценностей Украины Юрий Полидович. — На то, чтобы отобрать самые интересные экспонаты, исследовать и отреставрировать их для показа, ушел год напряженного труда. Самым древним экспонатам около 2500 лет. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об уникальных экспонатах, которые были представлены на выставке старинных часов в Киеве.

«Перстень, которому Пушкин придавал магическую силу и посвятил знаменитый стих „Храни меня, мой талисман“, оказался вещью тривиальной»

— Обручальные перстни существовали еще во времена Древнего Рима, один из них мы демонстрируем на этой выставке, — говорит Юрий Полидович. — Если два современных обручальных кольца положить одно на другое и спаять вместе, то получим украшение, очень похожее на обручальный перстень древних римлян. Соединенные воедино два кольца символизируют союз мужчины и женщины. На уплощенной стороне этого атрибута брака древние римляне иногда писали имена богов либо мужа и жены.

Таким было обручальное кольцо в Древнем Риме

Следует сказать, что в изображениях многих экспонатов зашифрован тот или иной смысл. Например, китайский перстень XIX века, на котором видим необычную собаку. Люди, знакомые с культурой Востока, знают, что это персонаж из буддистской мифологии. Согласно преданию, во время странствий к Будде прибилась собака. Однажды на него напали разбойники. Пес тут же превратился во льва, чтобы защитить своего хозяина. Его называют собакой Будды, или львом Будды. Образ этого легендарного охранника очень популярен в Азии. Его изображения размещают у входа в храмы, широко используют в искусстве, в том числе, как видите, в ювелирном. Считается, что они помогают в сохранении здоровья, приносят богатство и защищают от темных сил. Так что этот перстень был оберегом.

Китайский перстень XIX века с изображением собаки

Наверняка эту же функцию выполнял перстенек с надписями арабской вязью, выполненной по красному сердолику: Аллах, Мухаммед, Али, Фатима и имена ее двоих сыновей. Это перстень из Персии. Мусульмане считают, что вещи, на которых указаны самые священные в их религии имена, являются очень сильными оберегами.

Напомню, кстати, что у Александра Пушкина был перстень с восточной надписью (подарен в Одессе графиней Воронцовой в память об их любви. — Авт.), к которому поэт относился с благоговением, посвятил знаменитое стихотворение «Храни меня, мой талисман». Наверняка вера в мистическую силу этой вещи возникла в воображении гения во многом благодаря этой загадочной надписи. Однако, как оказалось, никакого сакрального смысла она не несет. Это всего лишь личная печать некоего Симха, сына Иосифа, а надпись выполнена на иврите. То есть предмет довольно утилитарный.

Кольца времен Киевской Руси

К слову, среди экспонатов выставки есть еще один, вероятно, относящийся к культуре Востока. Это богато орнаментированный перстень XIV—XV столетий. На нем четыре алых камешка граната образуют один треугольник. И еще три пирамидки, выполненные в технике ажурной скани, составляют второй треугольник. Вместе они образуют древний шестигранный знак (гексаграмму), известный как звезда Давида. Это общий символ для трех мировых религий — христианства, иудаизма и ислама. Конкретно этот перстень, скорее всего, исламский.

Пестень, символизирующий три мировых религии — христианство, иудаизм и ислам

— На выставке есть украшения, принадлежавшие знаменитым людям, царствовавшим особам?

— Да, это перстни одного из самых знаменитых королей Польши Яна III Собеского (правил с 1674 по 1696 год) и его жены Марии Казимиры Луизы де Ла Гранж д’Аркьен. Перстень короля выглядит довольно скромно, с небольшим камешком бирюзы. В наше время этот минерал стоит не очень дорого. Но нужно понимать, что в разные исторические эпохи стоимость ювелирных камней значительно отличалась. Во времена Яна III Собеского бирюзы на рынках стран Европы было мало, поэтому она высоко ценилась. Вполне возможно, что этот перстень достался королю в наследство, поскольку был изготовлен не в XVII веке, а раньше, о чем свидетельствует вычурный декор.

Перстень одного из самых знаменитых королей Польши Яна III Собеского

О том, что перстень принадлежал Яну III Собескому, мы знаем из записей польского коллекционера Владислава Лозицкого, жившего во Львове в начале ХХ столетия. На самом же украшении нет каких-либо знаков, указывающих, кто был его владельцем.

А вот на кольце королевы читаем Maria Cazimira regina Polonia. И указан год ее коронования — 1676-й. Эту вещь тоже роскошной не назовешь — перстень сильно затертый, на нем изображен профиль какого-то мужчины.

«На украшении античных времен вырезан муравей. В образе этого насекомого бог Зевс явился к женщине Евримедусе и соблазнил ее»

— Какой экспонат выставки самый древний?

— Скифские перстни из золота с изображением львов, которые датируем IV веком до нашей эры. Нужно понимать, что сами скифы, жившие, напомню, на территории современной Украины в причерноморских степях, ювелирным искусством не занимались. Золотые украшения для них делали мастера из греческих городов-государств, находившихся на побережье Черного и Азовского морей. Это же, кстати, относится к знаменитой скифской пекторали, которая является, пожалуй, самым ценным экспонатом нашего музея. Львы, изображенные на этих перстях и на пекторали, не водились в степях Причерноморья. Но скифов, видимо, впечатляли рассказы греков об этих животных, поэтому кочевники заказывали ювелирные изделия с изображениями львов.

Скифские перстни

Рядом со скифскими мы разместили римские и византийские перстни с камнями, имеющими форму конуса. Это минерал оникс. На одном из перстней верхушка камня убрана, и на образовавшейся таким образом плоской поверхности вырезана гемма с изображением муравья. Он либо символизирует трудолюбие, либо это верховный бог античного пантеона Зевс, показанный в образе муравья. Существует множество легенд о том, как Зевс превращался в тех или иных животных. В облике муравья он явился женщине по имени Евримедуса, которая затем родила от него ребенка.

Гемма с изображением муравья символизировала Зевса

На выставке представлено большое количество других перстней с геммами — вырезанными на камнях-вставках изображениями, — созданных в XVIII—XIX вв. еках. Один из них, с фривольным изображением обнаженной купальщицы, возможно, является старинным образчиком подделки. Дело в том, что на нем указано имя автора — Марелли. Это очень известный итальянский гравер начала XIX столетия. Перстень выполнен на высоком художественном уровне. Однако правильно фамилия мастера пишется через «о» — «Моrelli». А тут имеем «Marelli» — через «а». Вот и возникают ассоциации с современными подделками товаров, когда в названии известных мировых брендов фальсификаторы меняют одну букву.

Перстень XIX века с изображением обнаженной купальщицы

— Вы сказали, что в ходе подготовки этой выставки проведены исследования отобранных для нее перстней. Удалось узнать о них что-либо интересное?

— Конечно. Например, о загадочном изображении золотого орла на синем фоне на одном из представленных здесь экспонатов. Закавыка в том, что этот орел такой же, как на гербе Польши. Только на государственном гербе орел белый, а фон красный. Почему в данном случае сочетание золотого с синим? Согласитесь, интригующая загадка. Одна из версий — имело место украинское или шведское влияние. Напомню, что национальные цвета Швеции такие же, как у нашей страны. Но разгадка оказалась, увы, довольно прозаичной. Польский герб изначально был символом королевской династии Пястов. Одна из ветвей этого славного рода, жившая в Верхней Силезии, имела свой знак — золотой орел на синем фоне (кстати, когда в 1918—1945 годах Верхняя Силезия имела статус административной единицы в составе Свободного государства Пруссия, на ее флаге было две полосы: желтая сверху и синяя снизу. — Авт.). Ныне основная часть этой провинции принадлежит Польше.

Орел на гербе рода польских королей Пястов на этом украшении изображен золотым на синем фоне

Из представленных здесь польских перстней отмечу еще один, изготовленный в XIX веке. На нем изображены крест, сердце и якорь. Это старинные христианские символы, обозначающие веру, любовь и надежду. Поляки в XIX столетии вкладывали в них иной смысл, обусловленный тем, что их родина была тогда оккупирована Российской, Австро-Венгерской и Германской империями. Крест для них был символом памяти героев, погибших во время польского восстания 1863 года, сердце — любви к отчизне, якорь — надежды на возрождение польского государства.

Юрий Полидович: «Самым древним нашим экспонатам около 2500 лет»

— На выставке представлены современные перстни?

— Да, их здесь несколько. Начиная с советских времен в нашем музее проходят выставки современного ювелирного искусства. Мастера, которые представляют на них свои работы, дарят некоторые из них музею. Последний такой дар был сделан в 2017 году тремя братьями Кочут из Ужгорода. Это шикарный перстень с фигуркой изящной птички, украшенной небольшими бриллиантами. Украшение впечатляет своей красотой, но носить его практически невозможно, это коллекционный перстень.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о Любомире Кречковском, который собрал самую большую в мире коллекцию старинных пасхальных яиц и создал в Коломые знаменитый Музей писанки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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