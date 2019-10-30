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«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн видео голов матча Кубка английской лиги
В среду, 30 октября, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «Челси» примет «Манчестер Юнайтед».
Обе команды уже провели по одному матча в рамках турнира. Команда Фрэнка Лэмпарда разгромила на своем поле «Гримсби» из второй английской лиги — 7:1 (Баркли, 4, Батшуайи, 7, 86, Педро, 43, с пенальти, Зума, 56, Р. Джеймс, 82, Хадсон-Одои, 89 — Грин, 19). А вот подопечным Оле-Гуннара Сульшера пришлось помучиться с соперником из первой лиги «Рочдейлом», который был обыгран лишь в серии пенальти, — основное время завершилось вничью 1:1 (Гринвуд, 68 — Матесон, 76).
Добавим, что в нынешнем сезоне команды уже встречались между собой — в середине августа «красные дьяволы» разгромили лондонцев на своем поле со счетом 4:0 (Рашфорд, 18, с пенальти, 67, Марсьяль, 65, Д. Джеймс, 81).
Поединок на «Энфилде» начнется в 22:05 по киевскому времени. За голами в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» в чемпионате Англии.
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