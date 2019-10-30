- 22:10 Вообще не следит за дорогой: в сеть попало возмутительное видео с водителем автобуса в Киеве
- 22:09 Голы-красавцы Сидорчука и Попова принесли «Динамо» победу над «Шахтером» в кубковой битве: хроника матча, видео голов
- 21:41 «Ливерпуль» – «Арсенал» — 2:3: онлайн видео голов матча Кубка английской лиги
- 21:32 «Не такой уж сложный вопрос»: Путин сделал циничное заявление о разведении войск на Донбассе
- 20:58 В Киеве из-за ремонта дорог временно изменились маршруты троллейбусов и трамваев
- 20:51 В ООН заявили, что репарации пострадавшим от войны жителям Донбасса должна выплатить Украина
- 20:43 «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн видео голов матча Кубка английской лиги
- 20:41 Три клуба первой и второй лиг вышли в четвертьфинал Кубка Украины: видеообзоры матчей
- 20:30 Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину
- 20:26 Из-за «детского» скандала в Одессе полетели первые головы
- 19:59 В Украине отменят бумажные больничные: что об этом известно
- 19:53 В Instagram и Facebook произошел масштабный сбой
В ООН заявили, что репарации пострадавшим от войны жителям Донбасса должна выплатить Украина
В ООН предложили Украине выплатить репарации пострадавшим от войны на Донбассе. Аргументы просты: жертвы не должны остаться без компенсации. При этом выплата возмещения не будет означать, что Украина принимает на себя вину за возникновение ущерба.
С неожиданной инициативой выступила в Мариуполе глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер.
«Переходный период должен обеспечить, чтобы те люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, получили репарацию. И чтобы правительство взяло на себя ответственность, чтобы компенсировать или устранить этот ущерб», — приводит заявление Богнер Интерфакс-Украина.
Напомним, на Донбассе с начала российской агрессии погибли 14 тысяч человек. Это число включает и военных (около трех тысяч человек), и мирное население. В результате обстрелов боевиков некоторые населенные пункты превратились в руины. Снаряды российско-оккупационных войск нередко попадали в жилые дома. В прифронтовых населенных пунктах под обстрелом оказывались гражданские лица.
Фото mil.in.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!