Украина

В ООН заявили, что репарации пострадавшим от войны жителям Донбасса должна выплатить Украина

В ООН предложили Украине выплатить репарации пострадавшим от войны на Донбассе. Аргументы просты: жертвы не должны остаться без компенсации. При этом выплата возмещения не будет означать, что Украина принимает на себя вину за возникновение ущерба.

С неожиданной инициативой выступила в Мариуполе глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер.

«Переходный период должен обеспечить, чтобы те люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, получили репарацию. И чтобы правительство взяло на себя ответственность, чтобы компенсировать или устранить этот ущерб», — приводит заявление Богнер Интерфакс-Украина.

Напомним, на Донбассе с начала российской агрессии погибли 14 тысяч человек. Это число включает и военных (около трех тысяч человек), и мирное население. В результате обстрелов боевиков некоторые населенные пункты превратились в руины. Снаряды российско-оккупационных войск нередко попадали в жилые дома. В прифронтовых населенных пунктах под обстрелом оказывались гражданские лица.

Фото mil.in.ua

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