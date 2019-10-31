Тепло только на Закарпатье: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

Украина

Последний день октября принес в Украину ночные морозы. Синоптики обещают, что начиная с 31 октября, в темное время суток возможны заморозки до минус семи градусов. Теплее будет лишь в южных регионах и в Закарпатье, там ночью термометры покажут от -2 до +3 градусов. При этом на высокогорье Карпат уже установились ночные морозы до 8 градусов.

Днем погода будет маловетреной (ветер переменных направлений до 10 метров в секунду), но достаточно холодной. В северных, восточных, центральных областях днем 1…6 ° тепла. На юге страны до +8−9°, в Закарпатье днем до +10°.

1 ноября будет практически также холодно с небольшими оазисами тепла в Закарпатье и местами в Одесской области. На остальной территории сухо, порывы ветра, а температура днем от +4 до +6 градусов.

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык сообщил «ФАКТАМ», что после периода заморозков придет довольно ощутимое потепление. Об этом в статье «Холодно, ветрено и ночные заморозки: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».

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