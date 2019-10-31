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Сколько стоит доллар в банках и на черном рынке: курс валют 31 октября
Курс доллара от НБУ продолжает колебаться у отметки 25 UAH/USD. На 31 октября курс установлен на уровне 24,9954 грн/доллар, опустившись на 11 копеек в сравнении с предыдущим днем.
На межбанке торговый день 31 октября открылся с показателей 24,87−25,0 грн/доллар. Приблизительно такие же курсы наблюдаются с утра в коммерческих банках. Доллар продают в среднем за 25,0−25,05 грн. Курс покупки — 24,7−24,8 грн/доллар.
На «черном рынке» 31 октября есть предложения о продаже долларов по более выгодному, чем в банках, курсу — 24,91−24,92 грн/доллар. А вот в предложениях о покупке курс существенно не отличаются от официального.
Напомним, после длительного периода «качелей» у экспертов нет единого мнения по поводу будущего валютного курса. Некоторые считают, что на следующей неделе можно ждать показателей в 25,0−25,3 грн/доллар. Но есть и мнения, что курс закрепился на отметке в 25 UAH/USD и в ближайшее время существенно не изменится. Об этом в статье «Доллар падает: что будет с курсами валют после отмены ограничений на их покупку».
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