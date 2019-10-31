Украина

Топ-100 самых богатых украинцев — в «золотой сотне» шесть миллиардеров

Опубликован ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Ранее была названа сотня самых влиятельных украинцев. В этот раз во главе Топа богатых людей все те же персоналии, что и год назад. Рейтинг составлен журналом «Новое Время» совместно с компанией Dragon Capital.

Стабильным лидером «Топа»:остается Ринат Ахметов. Ему принадлежит более чем четверть всего состояния 100 богатейших украинцев. Причем за год состояние олигарха уменьшилось на $ 2,6 млрд.

В первой шестерке рейтинга — миллиардеры. Их общее состояние составляет $ 17,8 млрд — это больше, чем у остальных 94 участников рейтинга вместе взятых. Единственное изменение в позициях: Коломойский обогнал Боголюбова — в прошлом году их состояния оценивались одинаково.

Больше всех приумножил состояние в абсолютном значении олигарх Дмитрий Фирташ — на $ 300 млн.

Первая десятка рейтинга:



1. Ринат Ахметов — $ 9,629 млрд (за год состояние уменьшилось на 21%);

2. Виктор Пинчук — $ 2,310 млрд (-14%);

3. Вадим Новинский — $ 1,767 млрд (-22%);

4. Игорь Коломойский — $ 1,480 (-8%);

5. Геннадий Боголюбов — $ 1,376 млрд (-16%);

6. Петр Порошенко — $ 1,253 (+12%);

7. Александр и Галина Гереги — $ 930 млн (+10%);

8. Дмитрий Фирташ — $ 792 млн (+62%);

9. Константин Жеваго — $ 744 млн (+30%);

10. Николай Злочевский — $ 686 млн (+8%).

Суммарная активов первой сотни самых богатых украинцев равняется 23% ВВП Украины. Хотя в 2013 году этот показатель составлял 40%.

Ранее сообщалось, что журнал Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров.

Фотоколлаж: НВ

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