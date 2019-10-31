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Топ-100 самых богатых украинцев — в «золотой сотне» шесть миллиардеров
Опубликован ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Ранее была названа сотня самых влиятельных украинцев. В этот раз во главе Топа богатых людей все те же персоналии, что и год назад. Рейтинг составлен журналом «Новое Время» совместно с компанией Dragon Capital.
Стабильным лидером «Топа»:остается Ринат Ахметов. Ему принадлежит более чем четверть всего состояния 100 богатейших украинцев. Причем за год состояние олигарха уменьшилось на $ 2,6 млрд.
В первой шестерке рейтинга — миллиардеры. Их общее состояние составляет $ 17,8 млрд — это больше, чем у остальных 94 участников рейтинга вместе взятых. Единственное изменение в позициях: Коломойский обогнал Боголюбова — в прошлом году их состояния оценивались одинаково.
Больше всех приумножил состояние в абсолютном значении олигарх Дмитрий Фирташ — на $ 300 млн.
Первая десятка рейтинга:
1. Ринат Ахметов — $ 9,629 млрд (за год состояние уменьшилось на 21%);
2. Виктор Пинчук — $ 2,310 млрд (-14%);
3. Вадим Новинский — $ 1,767 млрд (-22%);
4. Игорь Коломойский — $ 1,480 (-8%);
5. Геннадий Боголюбов — $ 1,376 млрд (-16%);
6. Петр Порошенко — $ 1,253 (+12%);
7. Александр и Галина Гереги — $ 930 млн (+10%);
8. Дмитрий Фирташ — $ 792 млн (+62%);
9. Константин Жеваго — $ 744 млн (+30%);
10. Николай Злочевский — $ 686 млн (+8%).
Суммарная активов первой сотни самых богатых украинцев равняется 23% ВВП Украины. Хотя в 2013 году этот показатель составлял 40%.
Ранее сообщалось, что журнал Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров.
Фотоколлаж: НВ
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