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- 13:39 Секс-скандал с Яременко получил продолжение
Секс-скандал с Яременко получил продолжение
Антонина Славицкая, нардеп фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявила, что будет инициировать отзыв Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики. Причина — скандал с публикацией личной переписки «слуги народа».
«Возмущение вызывает не поведение этого мужчины, а чреда вранья, которая посыпалась, и оправдания такого поведения», — отметила Славицкая при выступлении с трибуны Верховной Рады 30 октября.
Она заявила, что они с коллегами по фракции инициируют отзыв Яременко, так как не видят реакции от фракции «Слуга народа». В поддержку инициативы высказалась также нардеп фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что скандал с Яременко обсудят на заседании политсилы. Он утверждает, что нардеп может покинуть пост председателя комитета, его могут исключить из фракции либо Яременко может добровольно сложить мандат.
«Я поддерживаю первый вариант», — отметил Арахамия.
Как сообщалось ранее, Яременко заявил, что он специально провоцировал журналистов.
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