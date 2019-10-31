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Украина

Секс-скандал с Яременко получил продолжение

13:39 31 октября 2019 769
Богдан Яременко
Инф. «ФАКТОВ»

Антонина Славицкая, нардеп фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявила, что будет инициировать отзыв Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики. Причина — скандал с публикацией личной переписки «слуги народа».

«Возмущение вызывает не поведение этого мужчины, а чреда вранья, которая посыпалась, и оправдания такого поведения», — отметила Славицкая при выступлении с трибуны Верховной Рады 30 октября.

Она заявила, что они с коллегами по фракции инициируют отзыв Яременко, так как не видят реакции от фракции «Слуга народа». В поддержку инициативы высказалась также нардеп фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что скандал с Яременко обсудят на заседании политсилы. Он утверждает, что нардеп может покинуть пост председателя комитета, его могут исключить из фракции либо Яременко может добровольно сложить мандат.

«Я поддерживаю первый вариант», — отметил Арахамия.

Как сообщалось ранее, Яременко заявил, что он специально провоцировал журналистов.

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