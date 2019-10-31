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Происшествия

Под Николаевом 13-летняя девочка забеременела от отчима: выяснились новые детали

14:04 31 октября 2019 542
Беременность
Инф. «ФАКТОВ»

В Николаевской области суд отправил под стражу без права выйти под залог мужчину, вступившего в половые отношения с 13-летней дочерью своей сожительницы. Девочка-подросток сейчас на седьмом месяце беременности.

В областной прокуратуре сообщили, что 54-летнему жителю села Красненькое Кривоозерского района грозит до 15 лет лишения свободы. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно родила 12-летняя девочка ромской национальности, которую в роддом привезли с городской свалки. Вскоре после родов она отказалась от сына и покинула город.

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