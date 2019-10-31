- 14:33 Это чудовищно: Путин разозлил сеть анекдотом о бабушке
- 14:16 Нелепая смерть: на крыше грузового вагона во Львове нашли обгоревшее тело парня
- 14:14 Все на месте: Леся Никитюк показала соблазнительную фигуру в купальнике
- 14:09 В Одессе фура застряла под железнодорожным мостом: фото с места ДТП
- 14:07 Затолкали в авто и увезли: в сети рассказали о дерзком похищении мужчины в Киеве
- 14:04 Под Николаевом 13-летняя девочка забеременела от отчима: выяснились новые детали
- 13:45 В команде Зеленского анонсировали массовое сокращение чиновников: кого "попросят" на выход
- 13:41 Рынок земли: зачем фракция «Слуга народа» уничтожает шансы на успешные реформы собственного правительства?
- 13:41 Водитель не заметил авто впереди: эксклюзивные фото с места смертельной аварии под Киевом
- 13:39 Секс-скандал с Яременко получил продолжение
- 13:22 Крушение MH17: в деле могут появиться новые подозреваемые
- 13:11 В Одессе наказали 64-летнего педофила
Под Николаевом 13-летняя девочка забеременела от отчима: выяснились новые детали
В Николаевской области суд отправил под стражу без права выйти под залог мужчину, вступившего в половые отношения с 13-летней дочерью своей сожительницы. Девочка-подросток сейчас на седьмом месяце беременности.
В областной прокуратуре сообщили, что 54-летнему жителю села Красненькое Кривоозерского района грозит до 15 лет лишения свободы. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно родила 12-летняя девочка ромской национальности, которую в роддом привезли с городской свалки. Вскоре после родов она отказалась от сына и покинула город.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...