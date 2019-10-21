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Происшествия

Во Львове столкнулись две маршрутки: первые фото с места масштабного ДТП

13:33 21 октября 2019 296
Маршрутка в ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове на проспекте Чорновола столкнулись два маршрутных автобуса — за помощью к медикам обратились десять человек. Ранее в городе в ДТП попала машина полицейских.

Как сообщают в ГУ НП в Львовской области, дорожно-транспортное происшествие с маршрутками произошло 21 октября в 09:20 на проспекте Чорновола. Там одно из маршрутных такси въехало во второе, стоявшее на остановке общественного транспорта. За рулем авто были жители Львова 45 и 56 лет.

Насколько сильно пострадали пассажиры транспортных средств, сейчас выясняет полиция. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», десять украинцев пострадали в ДТП в Чехии — автобус с заробитчанами слетел с дороги и перевернулся на крышу. ДТП произошло возле села Несовице, на 30-м километре дороги I/50 по дороге в Брно.

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