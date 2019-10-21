- 14:50 Жуткая находка в центре Николаева: в урне нашли человеческий череп
- 14:36 Мать Заворотнюк заметили на кладбище: известна причина
- 14:26 В Минкульте заговорили об отказе от финансирования хора Веревки
- 14:22 В Киеве такси на тротуаре сбило юную дочку олимпийского чемпиона: скандальные подробности ДТП
- 14:18 В Киеве педофил пристает к первоклассникам в туалете и пытается проникнуть в детсады
- 14:12 Где смотреть онлайн «Сент-Этьен» — «Александрия»: расписание трансляций матчей Лиги Европы
- 14:09 Бузова собралась замуж: что известно об "избраннике" скандальной ведущей
- 14:00 Смог в Киеве: стала известна причина резкого загрязнения воздуха в столице
- 13:52 После обысков киберполиции у украинца пропали биткоины на крупную сумму
- 13:41 23-летнюю девушку, зарезавшую свою родню в Чернигове, приговорили к пожизненному сроку
- 13:33 Во Львове столкнулись две маршрутки: первые фото с места масштабного ДТП
- 13:31 Валюта дорожает: каким будет курс доллара к концу года
Во Львове столкнулись две маршрутки: первые фото с места масштабного ДТП
Во Львове на проспекте Чорновола столкнулись два маршрутных автобуса — за помощью к медикам обратились десять человек. Ранее в городе в ДТП попала машина полицейских.
Как сообщают в ГУ НП в Львовской области, дорожно-транспортное происшествие с маршрутками произошло 21 октября в 09:20 на проспекте Чорновола. Там одно из маршрутных такси въехало во второе, стоявшее на остановке общественного транспорта. За рулем авто были жители Львова 45 и 56 лет.
Насколько сильно пострадали пассажиры транспортных средств, сейчас выясняет полиция. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», десять украинцев пострадали в ДТП в Чехии — автобус с заробитчанами слетел с дороги и перевернулся на крышу. ДТП произошло возле села Несовице, на 30-м километре дороги I/50 по дороге в Брно.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...