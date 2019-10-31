Это чудовищно: Путин разозлил сеть анекдотом о бабушке (видео)

Мир

Новый анекдот от российского президента Владимира Путина о бабушке вызвал в социальных сетях не смех, а возмущение. Ранее хозяин Кремля не единожды шутил так, что всем вокруг было не до смеха, в том числе и мировым лидерам.

Так, в этот раз Путин во время встречи с общественностью в Калининградской области рассказал о бабушке в юридической консультации в ответ на предложение изменить систему медицинских закупок в России.

Видео в Twitter выложил спецкор «Комсомольской правды», журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Бабушка приходит в юридическую консультацию: «а вот имею ли я право?» — «да, бабушка, имеешь» — «а могу или нет это сделать?» — «нет, бабка, не можешь»: Путин анекдотом отреагировал на предложение изменения системы медицинских закупок pic.twitter.com/dPNyCHQEaK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 31, 2019

Комментарии под этим видео были достаточно жесткими.





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