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Это чудовищно: Путин разозлил сеть анекдотом о бабушке (видео)
Новый анекдот от российского президента Владимира Путина о бабушке вызвал в социальных сетях не смех, а возмущение. Ранее хозяин Кремля не единожды шутил так, что всем вокруг было не до смеха, в том числе и мировым лидерам.
Так, в этот раз Путин во время встречи с общественностью в Калининградской области рассказал о бабушке в юридической консультации в ответ на предложение изменить систему медицинских закупок в России.
Видео в Twitter выложил спецкор «Комсомольской правды», журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Бабушка приходит в юридическую консультацию: «а вот имею ли я право?» — «да, бабушка, имеешь» — «а могу или нет это сделать?» — «нет, бабка, не можешь»: Путин анекдотом отреагировал на предложение изменения системы медицинских закупок pic.twitter.com/dPNyCHQEaK— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 31, 2019
Комментарии под этим видео были достаточно жесткими.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России завели уголовное дело на мать больного ребенка. Женщина заказала для сына-эпилептика по почте препарат фризиум, который не зарегистрирован в России.
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