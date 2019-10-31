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Мир

Это чудовищно: Путин разозлил сеть анекдотом о бабушке (видео)

14:33 31 октября 2019 113
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Новый анекдот от российского президента Владимира Путина о бабушке вызвал в социальных сетях не смех, а возмущение. Ранее хозяин Кремля не единожды шутил так, что всем вокруг было не до смеха, в том числе и мировым лидерам.

Так, в этот раз Путин во время встречи с общественностью в Калининградской области рассказал о бабушке в юридической консультации в ответ на предложение изменить систему медицинских закупок в России.

Видео в Twitter выложил спецкор «Комсомольской правды», журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Комментарии под этим видео были достаточно жесткими.


Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России завели уголовное дело на мать больного ребенка. Женщина заказала для сына-эпилептика по почте препарат фризиум, который не зарегистрирован в России.

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