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«Вора в законе» зверски избил близкий друг
29 октября в России произошла очередная криминальная разборка между «ворами в законе». Теймураза Чурадзе, который известен в криминальных кругах как Алеко Шошия, жестоко избил его близкий друг — криминальный авторитет Гурам Чихладзе (Квежоевич). Об этом сообщает Lenta.ru.
Несколько лет назад Чихладзе был избит двумя «ворами в законе» — Георгием Гогелиани (Гия) и Варламом Кухианидзе (Ватия). На помощь пострадавшему пришел лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой). Однако Чихладзе рассказал Гогелиани и Кухианидзе, что им угрожает опасность.
Во время встречи всех четырех криминальных авторитетов Чурадзе заявил, что Чихладзе хотел расправиться с Гогелиани и Кухианидзе, но не привел никаких доказательств. В результате Чихладзе объявил Чурадзе интриганом и зверски избил его.
Ранее сообщалось, что под Москвой банда «вора в законе» убила нескольких человек.
Фото: «Прайм Крайм»
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!