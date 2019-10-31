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Мир

«Вора в законе» зверски избил близкий друг

3:21 1 ноября 2019 31
Теймураз Чурадзе
Инф. «ФАКТОВ»

29 октября в России произошла очередная криминальная разборка между «ворами в законе». Теймураза Чурадзе, который известен в криминальных кругах как Алеко Шошия, жестоко избил его близкий друг — криминальный авторитет Гурам Чихладзе (Квежоевич). Об этом сообщает Lenta.ru.

Несколько лет назад Чихладзе был избит двумя «ворами в законе» — Георгием Гогелиани (Гия) и Варламом Кухианидзе (Ватия). На помощь пострадавшему пришел лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой). Однако Чихладзе рассказал Гогелиани и Кухианидзе, что им угрожает опасность.

Во время встречи всех четырех криминальных авторитетов Чурадзе заявил, что Чихладзе хотел расправиться с Гогелиани и Кухианидзе, но не привел никаких доказательств. В результате Чихладзе объявил Чурадзе интриганом и зверски избил его.

Ранее сообщалось, что под Москвой банда «вора в законе» убила нескольких человек.

Фото: «Прайм Крайм»

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