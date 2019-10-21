Под Москвой нашли тела жертв банды "вора в законе" Шишкана (видео)

Мир

В Подмосковье (Россия) нашли тела депутата Раменского района, директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяны Сидоровой и ее троих родных, похищенных и убитых еще в 2012 году. По версии российских правоохранителей, к преступлению причастна ОПГ «вора в законе» Шишкана, который был задержан летом этого года.

«Обнаружены тела четырех человек, убитых в 2012 году… По версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева (до изменения фамилии — Шишканов) за отказ передать земельные участки… Осматриваемая территория составила более 2 тысяч квадратных метров, а максимальная глубина — 10 метров. В результате раскопок, проводимых в течение 12 дней, на глубине около четырех метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули», — говорится в комментарии к видео с места следственных действий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олега Медведева (Шишканова) обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству депутата.





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