- 16:36 Нацбанк резко снизил курс доллара
- 16:36 Открыв импорт электроэнергии из РФ, Герус отдал последний козырь Украины в переговорах с "Газпромом", — Кучеренко
- 16:29 Гороскоп на 1 ноября для всех знаков зодиака
- 16:27 Украина — НАТО: Венгрия неожиданно пошла на уступки
- 16:26 Ранней зимы не будет: синоптики рассказали о погоде в ноябре
- 16:18 В сети появилось видео с убийцей, устроившим резню в детском саду в России
- 16:14 Секс-скандал с Андреем Малаховым: еще одна актриса выступила с обвинениями в адрес телеведущего
- 15:44 В Одессе снесли барельеф советскому маршалу Жукову
- 15:36 Перестарался: в Житомире массажист чуть не убил пациента
- 15:33 В России пьяный мужчина устроил резню в детском саду, потому что так приказали голоса в его голове
- 15:24 Ботулизм в Киеве: зараженную рыбу выявили в популярном супермаркете
- 15:23 Выпила один бокал: Лидия Вележева оправдалась за скандал в самолете
В России пьяный мужчина устроил резню в детском саду, потому что так приказали голоса в его голове
В России произошло резонансное убийство ребенка, имеющее все признаки ритуальности. Жертвой стал 6-летний Кирилл Савенков, который погиб от удара ножом в шею. Напомним, в сентябре в Саратове задержали местного жителя Михаила Туватина, который подозревается в убийстве 9-летней девочки Елизаветы Киселевой.
Убийство произошло во время «тихого часа» в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ).
Убийцу задержали. Уже установлено, что в момент совершения преступления он был пьян. Тем не менее, свои действия 36-летний Денис Поздеев объяснил некими «голосами в голове». Те якобы обещали ему вечную жизнь после совершения преступления.
Фото Telegram-канала 112
По факту инцидента возбуждено несколько уголовных дел,
По данным Mash, мужчина с 2016 года лечился у невролога в окружной больнице Нарьян-Мара. В настоящее время его ждет проверка на вменяемость.
Также стало известно, что в 2016 году Поздеева привлекали к ответственности за фотографии свастики во «ВКонтакте». Со своей фейковой страницы Денис размещал не только нацистские символы, но и фотографии, связанные с тематикой Ку-Клукс-Клана. На суде он признал свою вину и уплатил штраф в сумме 1500 рублей.
Напомним, ранее в Ростовской области произошла перестрелка на пастбище, в результате которой погибли пять человек, еще двое были госпитализированы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»