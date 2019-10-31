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В России пьяный мужчина устроил резню в детском саду, потому что так приказали голоса в его голове

В России произошло резонансное убийство ребенка, имеющее все признаки ритуальности. Жертвой стал 6-летний Кирилл Савенков, который погиб от удара ножом в шею. Напомним, в сентябре в Саратове задержали местного жителя Михаила Туватина, который подозревается в убийстве 9-летней девочки Елизаветы Киселевой.

Убийство произошло во время «тихого часа» в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ).

Убийцу задержали. Уже установлено, что в момент совершения преступления он был пьян. Тем не менее, свои действия 36-летний Денис Поздеев объяснил некими «голосами в голове». Те якобы обещали ему вечную жизнь после совершения преступления.

Фото Telegram-канала 112

По факту инцидента возбуждено несколько уголовных дел, в т. ч. на подозреваемого в убийстве — по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), а также на сотрудников детского учреждения, которым инкриминируют халатность" и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По данным Mash, мужчина с 2016 года лечился у невролога в окружной больнице Нарьян-Мара. В настоящее время его ждет проверка на вменяемость.

Также стало известно, что в 2016 году Поздеева привлекали к ответственности за фотографии свастики во «ВКонтакте». Со своей фейковой страницы Денис размещал не только нацистские символы, но и фотографии, связанные с тематикой Ку-Клукс-Клана. На суде он признал свою вину и уплатил штраф в сумме 1500 рублей.

Напомним, ранее в Ростовской области произошла перестрелка на пастбище, в результате которой погибли пять человек, еще двое были госпитализированы.

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