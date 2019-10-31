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- 17:56 "Я не угрожаю, я просто напоминаю": попавший в секс-скандал нардеп Яременко резко обратился к журналистам
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"Я не угрожаю, я просто напоминаю": попавший в секс-скандал нардеп Яременко резко обратился к журналистам
Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко с трибуны Верховной Рады извинился за секс-скандал с его участием. Однако, начав с извинений своей семье, в конце речи политик начал угрожать журналистам, обнародовавшим его личную переписку.
«Прежде всего хочу начать с извинений перед теми, кому за последние пару дней я создал неудобства и некомфортную ситуацию. В первую очередь это моя семья — они не заслужили это. Моя жена — единственный человек в моей жизни, который знает обо мне все. Она не имеет ко мне претензий, потому что знает все. Имеют другие», — сказал Яременко.
Своих соратников по фракции и президента Украины Владимира Зеленского он назвал «заложниками ситуации» и заявил о готовности «с благодарностью» принять любое решение в его вопросе.
Что же касается журналистов, Яременко напомнил им о существовании закона, который «защищает его и каждого из вас личную переписку».
«Обнародование переписки является уголовным преступлением. И тот, кто сделал это оттуда, заработал от трех до семи лет. Я не угрожаю! Я просто напоминаю о законе и морали, которые для всех одни», — сказал нардеп, назвав поступок журналистом воровством и использованием краденого.
Напомним, скандал с публикацией личной переписки «слуги народа», который сначала заявлял, что специально провоцировал журналистов, может стоить ему как минимум отзыва с поста главы комитета по вопросам внешней политики.
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