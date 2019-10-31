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Спорт

Опытный украинский боксер проведет бой за два чемпионских титула (фото)

18:32 31 октября 2019 186
Опытный украинский боксер проведет бой за два чемпионских титула (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Представители украинского боксера Виктора Постола (31 победа, 12 из них — нокаутом, 2 поражения) договорились о проведении боя за титулы WBC и WBO в первом полусреднем весе против обладателя чемпионских поясов американца Хосе Карлоса Рамиреса (25 побед, 17 из них — нокаутом).

Как сообщает известный спортивный журналист Дэн Рафаэль, поединок пройдет 1 февраля и будет показан на телеканале ESPN. О месте проведения боя пока что ничего не сообщается.

Добавим, что Постол уже владел чемпионским поясом WBC, но потерял титул, проиграв в июле 2016-го по очкам американцу Теренсу Кроуфорду. После этого украинец провел четыре поединка, три из которых выиграл, а в одном — за пояс WBC Silver — уступил снова-таки решением судей британцу Джошу Тэйлору.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко стал франчайзинговым чемпионом WBC и как почетный посол Олимпиады-2020 в Токио будет заниматься организацией квалификационных боксерских турниров.

Фото Luckypunch

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