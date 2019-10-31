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Не могу справиться с навалившимися после проекта проблемами: признания экс-участника «Зважених та щасливих» (фото)
В четверг, 31 октября, на телеканале СТБ состоится десятый выпуск самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі». Ведущая — Анита Луценко. Тренеры — Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе в лагерь похудения приедут гости — дети от 9 до 12 лет с весом от 75 до 116 кг! Каждая пара станет на семь дней родителями ребенка с лишним весом.
На прошлой неделе проект покинул 30-летний харьковчанин Тарас Яцемирский. Вернее, Тарас ушел вместо своей напарницы Людмилы, дав ей возможность и дальше бороться с лишним весом. Тарас пришел на «Зважені…» с весом 174 килограмма, потеряв за время реалити около тридцати килограммов. Ранее откровенное интервью «ФАКТАМ» дал бывший участник проекта 28-летний Николай Крицкий.
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», Тарас рассказал какого режима питания сейчас придерживается и что, на самом деле, заставило его уйти с проекта.
— Тарас, не жалеете, что приняли решение покинуть реалити?
— Нет, совершенно. Я сделал это для того, чтобы в проекте осталась моя напарница — Людмила. Почему? Давайте, это останется моим личным решением, причины которого я не хочу раскрывать. На тот момент я видел, что Люда была совершенно не готова покинуть реалити. Если бы это произошло, у нее могли быть большие неприятности. Признаюсь, я просто ее пожалел. К тому же мы с Людой договорились, что мой уход не будет напрасным. Она мне кое-что пообещала и сдержала свое слово.
— Получается, что к моменту ухода вы уже были уверены в своих силах и возможности худеть самостоятельно?
— Да, у меня появился опыт, и я понимал, что дальше смогу самостоятельно заниматься. Я верил в то, что у меня все получится. Правда, это оказалось тяжелее, чем я думал.
— Участникам особенно тяжело в первую неделю после того, как они покидают проект.
— Знаете, мне до сих пор тяжело. Я никак не могу справиться со всеми проблемами, которые на меня навалились после шоу. В основном это финансовые вопросы. Ведь никто не отменял дальнейшую жизнь! Мне надо зарабатывать деньги и при этом постоянно тренироваться. Совмещать это оказалось достаточно сложно. Я тренируюсь после работы, оставив «на потом» все жизненные проблемы. А они все накапливаются и накапливаются. Выходных дней у меня нет, одна сплошная суета.
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— Вы продолжаете снижать вес?
— Не скажу, сколько сейчас вешу, но, поверьте, я постоянно над собой работаю. Очень хочу в финале показать хороший результат.
— Как вы сейчас себя чувствуете?
— Понятно, что с потерей веса моему организму стало гораздо легче. Хотя я и до проекта вел достаточно активный образ жизни. Но теперь стало легче переносить физические нагрузки. Я не из тех «колобков», которые не особо двигались в жизни. Я всегда был достаточно активным. Зато вот, признаюсь, внешне стал гораздо больше себе нравиться. Правда, до смены гардероба еще не дошел — ношу пока старые вещи.
— Каким был ваш прежний режим?
— Я ничем не отличался от многих, кто не очень крепко стоит на ногах в финансовом плане. Знаете, существует мнение, что игровые салоны и ожирение — беда бедных наций. Я питался тем, что мог себе позволить купить. Был большим любителем сладкого. Мог съесть пять, шесть зефирин. Теперь — одну раз в неделю. Бывало, мог вечером поужинать одной колбасой и батоном. Кстати, я и сам умею вкусно готовить — холостяцкая жизнь дает о себе знать. Могу мясо или сладкое блюдо приготовить. Но сейчас — только для гостей.
— Какие продукты теперь в вашем рационе?
— Теперь я стараюсь питаться по графику. Организм уже к этому привык. Правда, бывает, что за целый день получается поесть только вечером. Конечно, это не очень хорошо. Мой основной рацион состоит из каши, мяса и овощей. Ем гречку, булгур, перловку и овсянку. Если рис, то только бурый. Хлеб ем цельнозерновой.
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— Вы были когда-нибудь худым?
— Я с шести лет был полным. Потом пришлось принимать гормоны, и у меня пошел большой вес. Уже в школе я был самым крупным в компании. Конечно, большой вес мешал мне в жизни. Почему-то считается, что толстый человек — грязнуля и неряха. Но это совершенно не про меня! Кстати, два раза я сбрасывал вес самостоятельно — 25 и 15 килограммов. Но потом килограммы возвращались вновь. Не так сложно сбросить вес, как его удержать. Слетал просто с правильного питания — не хватало времени на то, чтобы приготовить себе еду. Особенно, если находишься в командировке.
— Что стало последней каплей, после чего вы поняли: надо что-то делать?
— Мне захотелось иметь семью. Я всегда считал, что мой лишний вес создает проблемы для моей личной жизни. В общем, решил что-то делать. Помню, однажды мне позвонила мама и предложила пойти на проект «Зважені…». К тому времени я и сам уже задумывался, чтобы поучаствовать.
— Что было самым сложным на реалити?
— Знаете, для меня ничего особо сложного не было. Каждая неделя преподносила какой-то сюрприз, но все это решалось. Единственный конкурс, который был мне неприятен — лестница, по которой пришлось лезть вверх. Я бы таки залез, но Люда не могла, а мы были в одной связке.
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— Какого веса вы хотите достичь в финале?
— Идеал — это девяносто. Но меня устроит и сто, и сто десять килограммов. Не обещаю, что дойду до этой цифры в финале. Главное, что я выбрал путь здорового похудения. Не хочу ускорять себя диетами. Потому что проект закончится, а жизнь — продолжается, и я хочу свой вес закрепить навсегда.
Ранее шокирующие признания «ФАКТАМ» сделал еще один экс-участник проекта — 41-летний Сергей Бовтюк.
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