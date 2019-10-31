Общество и люди

В Киеве временно не будет ходить скоростной трамвай: как изменится работа транспорта

Внесены изменения в работу скоростных трамваев, движение которых только недавно было восстановлено в Киеве. Скоростной трамвай № 1 не будет курсировать 2 и 3 ноября. Это связано с ремонтом колеи на участке между улицей Генерала Потапова и бульваром Кольцова. В то же время трамвай № 3 останется на линии и будет работать, как обычно, сообщает «Киевпасстранс».

Количество автобусов № 2Т увеличат (они будут курсировать с интервалом в 7 минут при условии отсутствия каких-либо заторов и ДТП).

Из-за ремонта путей на пересечении улиц Константиновской и Щекавицкой 2 и 3 ноября трамваи №№ 12, 16,19 будут двигаться по сокращенным маршрутам — до Подольского ТРЭД, сообщили в «Киевпасстрансе»:

№ 12К проследует от Пущи Водицы;

№ 16К — от станции метро «Героев Днепра»;

№ 19К — от площади Тараса Шевченко.

Для удобства пассажиров организуют работу автобуса № 19Т — от станции метро «Контрактовая площадь» до Куреневского парка. Пассажиры имеют право проезда в автобусе по ранее приобретенным проездным для трамвая.

В связи со строительством Шулявского моста (напомним, что столичные власти обещали сдать Шулявский путепровод до конца 2019 года) в ночь на 1 и 2 ноября (с 00:30 до 05:30) троллейбусы № № 92Н, 93Н, 94Н проследуют по измененным схемам:

№ 92Н — от проспекта Свободы до улицы Маршала Гречко по своему маршруту, далее по улицам Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, потом снова по действующей трассе;

№№ 93Н, 94Н соответственно от улицы Чернобыльской и проспекта Курбаса до проспекта Победы по привычной схеме, далее по улицам Щербаковского, Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стельцов, Черновола, проспекту Победы, снова вырулят на свои маршруты.

Для троллейбусов №№ 30, 30К в ночь на 1 ноября предусмотрены сокращенные графики движения, что обусловлено ремонтом контактной сети на проспекте Степана Бандеры. Последние отправления для троллейбусов:

№ 30 — от Кадетского Гая в 22:00, 22:20; от станции метро «Почайна» в направлении улицы Милославской в 22:49, 23:09; от улицы Милославской в 23:20, 23:40;

№ 30К — от улицы Дегтяревской в 23:18, 23:38; от улицы Милославской в 22:50, 23:05.

Следующие отправления указанных троллейбусов в направлении жилмассива Троещина организуют до станции метро «Почайна».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие изменения в работе транспорта введены из-за ремонтов в столице на ближайшие дни: в частности, приостановлено движение трамваев №№ 23, 32, 33, изменены маршруты троллейбусов № 25 и № 28, введен сокращенный режим для трамваев №№ 8 и 29.



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