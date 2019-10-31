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Украина

22-летняя помощница скандального "слуги народа" Тищенко засветила в Раде новый iPhone (фото)

21:57 31 октября 2019 376
Марьяна Михолап
Инф. «ФАКТОВ»

Помощница народного депутата Николая Тищенко Марьяна Михолап, которая ранее удивила полным непониманием украинской политики, продемонстрировала в стенах Рады новенький гаджет.

Журналисты сняли красавицу с iPhone Pro 11 Max, средняя цена которого составляет 40 тысяч гривен.

В комментариях к фото пользователи сети удивляются источником средств на обновку и интересуется, в каких вопросах она помогает нардепу.

Напомним, ранее Михолап не смогла ответить на вопрос о количестве депутатов в Раде.

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