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22-летняя помощница скандального "слуги народа" Тищенко засветила в Раде новый iPhone (фото)
Помощница народного депутата Николая Тищенко Марьяна Михолап, которая ранее удивила полным непониманием украинской политики, продемонстрировала в стенах Рады новенький гаджет.
Журналисты сняли красавицу с iPhone Pro 11 Max, средняя цена которого составляет 40 тысяч гривен.
В комментариях к фото пользователи сети удивляются источником средств на обновку и интересуется, в каких вопросах она помогает нардепу.
Напомним, ранее Михолап не смогла ответить на вопрос о количестве депутатов в Раде.
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