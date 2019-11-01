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Происшествия

Ночной пожар на крыше киевской высотки сняли с воздуха: впечатляющее видео

7:44 1 ноября 2019 110
Пожар на Пирогова в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве масштабный пожар, охвативший многоэтажный дом на улице Пирогова возле станции метро «Университет», сняли с воздуха.

Видео в социальных опубликовал «Информатор». Огонь удалось потушить после часа ночи 1 ноября. Спасатели эвакуировали жителей, пострадавших нет.

К тушению пожара, которому присвоили повышенную сложность, привлекали несколько десятков единиц спецтехники. Пламя, возникшее на крыше, распространялось и на квартиры на последних этажах. Для жителей, которых эвакуировали, подогнали автобусы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице горело здание больницы скорой медицинской помощи на Братиславской. По информации очевидцев, пожар начался в рентген-отделении.

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