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В центре Киева горит жилой дом (фото, видео)
Вечером, 31 октября, в центре Киева загорелась многоэтажка. Возгорание произошло на крыше шестиэтажного дома на улице Пирогова возле станции метро «Университет». Жильцов дома экстренно эвакуируют. Когда на место ЧП прибыли спасатели, огнем было охвачено более 100 квадратных метров.
«Оперативная информация о пожаре в Шевченковском районе поступила в 21:12, — сказано в сообщении Главного управления ГосЧС в Киеве в Facebook. — Возгорание произошло на крыше дома. Из дома вывели около 40 человек. На месте ЧП работают 22 единицы основной и спецтехники, задействовано 80 спасателей. Ликвидация огня продолжается. На месте работает штаб пожаротушения».
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Причины возгорания пока не сообщаются. В соцсетях появляются видеоролики очевидцев с места событий.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что поезд Житомир — Коростень загорелся во время движения. Также в Киеве был пожар в Больнице скорой помощи.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.