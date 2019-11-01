Украина

Подорожание газа и запрет на вылов рыбы: что изменилось в Украине с 1 ноября

С 1 ноября украинцев ожидают важные новации, которые повлияют на жизнь каждого.

Права в смартфоне. Минцифры запускает специальное приложение для загрузки в смартфоны электронной версии водительских прав. Таким образом, водители смогут предъявлять патрульным не пластиковые документы, а электронные. Стоит отметить, что права в бумажной форме продолжат действовать наряду с электронной и пластиковой формами.

Повышение цен на газ. С 1 ноября 2019 года в Украине произошло повышение цен на газ для промышленных потребителей на 18,4−19,6%. Таким образом, цена 1 тыс. кубометров топлива для этой категории потребителей будет варьироваться от 5861 грн. до 6463 грн. Напомним, повышение цен на газ для домохозяйств в Украине начнется зимой.

Новации при уплате налогов. C 1 ноября изменились банковские реквизиты для уплаты налогов. В связи с этим в Государственной фискальной службе и Нацбанке объяснили, что новые реквизиты для осуществления обязательных платежей в бюджет можно будет найти на сайте ГФС (stf.gov.ua), также информация должна быть размещена в помещении вашей налоговой инспекции.

Запрет лова рыбы. С 1 ноября 2019 года в Украине вводится сезонный запрет на лов рыбы в зимовальных ямах, который продлится до начала весенне-летнего запрета на период нереста в 2020 году.

Ограничение скорости в Киеве. С 1 ноября в столице восстанавливается действие ограничений скоростного режима в 50 км в час.

Новые нормы при проектировании заведений культуры. С 1 ноября вводятся в действие новые Государственно-строительные нормы. В т.ч. предусмотрена обязательность оборудования в зрительных залах не менее 1−1,5% мест для людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках. Такие места следует предусматривать в первом или последнем рядах партера или ложи и размещать на плоском участке пола.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о благоприятных и неблагоприятных днях в ноябре.

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