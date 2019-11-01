Чей Крым? Вокруг Facebook разгорается новый скандал

Украина

В Facebook появился «официальный» аккаунт т.н. «главы Госсовета» аннексированного Крыма Сергея Аксенова. На этот факт обратила внимание журналист Лилия Рагуцкая. Напомним, накануне стало известно, что лидеров прокремлевской организации крымских татар пригласили на форум в Чехии.

«Фейсбук, чей Крым?» — задала она вопрос.

В ответ на это и публикацию скрина страницы Аксенова пользователи напомнили, что наряду с «популяризацией» сепаратистов администрация соцсети избирательно блокирует страницы полка «Азов» и «Книга памяти».

Отметим, что к блокированию аккаунтов «Азова» Facebook прибегал неоднократно. Одновременно под угрозой оказалась страница интернет-проекта «Битва за Украину». Сначала администраторы соцсети массово удаляли публикации о погибших бойцах батальона (полка) «Азов», после чего удалили и саму страницу «Битва за Украину». После резонанса страницу «Книга Памяти» и аккаунты ее администраторов восстановили, но на деятельности остальных сегментов Facebook это не сказалось, и страница «Битва за Украину» продолжает считаться нарушителем.

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