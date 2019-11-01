Происшествия

В Киеве обстреляли скоростной трамвай с пассажирами: первые детали и фото

В Киеве неизвестные обстреляли вагон скоростного трамвая с пассажирами. Ранее в Виннице во время обстрела трамвая был ранен в голову пассажир.

Как сообщает генеральный директор Киевпастранса Дмитрий Левченко, ЧП на линии столичного скоростного трамвая произошло в 23:00 в четверг, 31 октября. «Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом, были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта», — сообщает он на своей страничке в социальных сетях.

По словам Дмитрия Левченко, этим случаем уже занялись правоохранители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге неизвестный обстрелял троллейбус в Терновском районе города. Транспорт с пассажирами находился в районе улицы Маршака между кафе «Водолей» и пляжем. К счастью, обошлось без пострадавших. Пулями были повреждены стекло и двери транспортного средства.

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