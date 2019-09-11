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В Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами: фото с места происшествия
В Кривом Роге неизвестный вновь повредил троллейбус, открыв огонь по транспортному средству. Это далеко не первый случай — в августе 2019 года городские троллейбусы обстреливали несколько раз.
Последний случай произошел вечером во вторник, 10 сентября на улице Маршака, передает «Первый криворожский». Неизвестный обстрелял троллейбус в Терновском районе города. Это произошло в то время, как транспорт с пассажирами находился в районе улицы Маршака между кафе «Водолей» и пляжем.
В результате инцидента никто из пассажиров, к счастью, не пострадал. Было повреждено стекло в двери троллейбуса.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве после конфликта в троллейбусе мужчина открыл огонь по пассажирам — двое мужчин попали в больницу с огнестрельными ранениями. В тот же день стрелка задержали.
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