40-летняя Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой на пляже (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Маша Ефросинина, рассказавшая ранее о серьезной болезни дочери, похвасталась стройной фигурой на пляже в Мексике. 40-летняя звезда опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует в черном, рараздельном купальнике, демонстрируя длинные ноги и подтянутый живот.

Ефросинина рассказала, что их экзотический отдых в заповеднике Майкоба подошел к концу. Телеведущая подвела итоги и рассказала, что с погодой им не повезло. Что из 10 дней отдыха 7 шли ливни. Поэтому наслаждаться солнечными ваннами не удалось.

Маша пожаловалась, что постоянно упаковывала-распаковывала чемоданы, но в итоге носила только две пары обуви — вьетнамки и босоножки, сменила несколько платьев.

Телеведущая. Которая тщательно следит за своей фигурой, не употребляет алкоголь и придерживается ЗОЖ, призналась, что в Мексике пила текилу и пробовала местные деликатесы — яйца муравьев. В общем, объем ее талии увеличился на 2 сантиметра.

Ранее 35-летняя певица Слава Каминская показала шикарную фигуру в купальнике.

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