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Жизнь только начинается: Слава Каминская после развода покоряет Instagram горячими фото
Популярная украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая недавно пережила развод со своим мужем — известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским, наслаждается новой жизнью. На своей страничке в Instagram, за которой следят более 650 тысяч человек, она публикует весьма откровенные фото.
В частности, певица выложила в сеть снимок в белом боди и спортивной обуви. Стоит отметить, что смотрится Каминская весьма сексуально.
«В 35 жизнь только начинается», — написала она.
В комментариях пользователи в очередной раз спросили её о том, настоящая у неё грудь или искусственная, на что певица в шутку ответила «она есть». Ранее Каминская признавалась, что сделала себе две пластических операции. Грудь она увеличила с 1,5 до 3 размера, а также подкорректировала форму носа.
Напомним, недавно певица намекнула на новый роман.
Как известно, Слава впервые вышла замуж летом 2012 года. Её избранником стал киевский бизнесмен Евгений. Спустя год пара развелась. Уже летом 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского, в конце года у пары родился сын Леонард, а еще через год певица родила дочь Лауру. Летом текущего года они развелись.
Отметим, что её коллега по сцене — Виктория из группы «НеАнгелы» не отстает от подруги и тоже выкладывает в сеть откровенные снимки.
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