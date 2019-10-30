Плакали и молились: Маша Ефросинина рассказала о сложной болезни дочери

Шоу-бизнес

Известная ведущая Маша Ефросинина, которая ранее откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, раскрыла семейную тайну. Она призналась, что пережила стресс из-за дочери. Оказывается, 15-летней Нане врачи три месяца не могли поставить диагноз. Семья обращалась в ведущие клиники, консультировалась за границей. По словам Маши, это были самые мучительные и трагические моменты в их жизни.

«Моей дочери не могли поставить диагноз. Я чуть не сдохла. Три месяца не могли поставить диагноз, это было лето. Мы ездили по врачам, мы объездили всю Европу. Когда самые страшные диагнозы звучат, фатальные… Это было это лето, поэтому я это лето плохо помню. Мы с мужем очень много говорили и плакали. Только мне тогда Тимур говорил, что мы в любом случае будем идти до конца, как бы ни было. Это было время, когда я молилась больше всего в своей жизни. Я молилась, я все время молилась, проговаривала все молитвы, которые знала. Но все наши опасения не подтвердились», — рассказала Ефросинина во время интервью «Экзамен» с Владимиром Остапчуком.

Однако диагноз она уточнять не стала. Сейчас уже все позади. Мария вместе с мужем Тимуром и Наной отдыхают в Мексике, в заповеднике Майкоба. Ведущая делится впечатлениями и яркими фото в Instagram. Она рассказала, что на отдыхе решилась на дегустацию экзотических блюд. Съела яйца муравьев, а дочь — гусеницу.

«Моя жизнь не будет прежней. Во-первых, я увидела, как моя дочь съела гусениц! Во-вторых, на ужине нам подали яйца муравьев (пошлая часть моей души долго терзалась, как у них могут быть яйца, но потом мне объяснили, что это яйца, которые они откладывают в землю) — и это просто дико вкусно!!! В-третьих, я, непьющий человек, дегустировала три вида местного алкогольного достояния мескаль (самогон на копченом кактусе, если коротко), и выжила— думаю, местный климат», — поделилась Ефросинина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что о серьезных проблемах со здоровьем впервые рассказал продюсер Максим Фадеев. Он признался, что родился с пороком сердца и пережил клиническую смерть. Очередное заявление продюсера шокировало поклонников — он расторг контракты со всеми своими артистами.

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