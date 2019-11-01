В Украине запустили бесплатный сервис проверки кредитного рейтинга

Пресс-релиз

Украинский финансовый супермаркет Finance.ua создал бесплатный сервис проверки кредитного рейтинга.

Finance.ua — это финансовый супермаркет и информационный портал, который появился на украинском рынке в 1999 году. Сейчас портал помогает пользователям в выборе и сравнении предложений, которые предоставляют финансовые учреждения Украины.

Как узнать свой кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг составляется на основе кредитной истории, а она есть у каждого совершеннолетнего гражданина Украины. Каждому потенциальному заемщику присваивают баллы, от 0 до 1000, — это и есть кредитный рейтинг.

На балл кредитного рейтинга могут повлиять разные факторы: уровень дохода, количество ранее взятых кредитов и качество их ведения, наличие официального места работы, семьи и т. д. Чем ниже рейтинг, тем меньше шансов получить новый кредит.

Сервис от Finance.ua детально расшифровывает значение этих баллов для пользователей. Вы узнаете, какое их количество можно считать достаточным для получения услуг от банка, и получите рекомендации по повышению баллов рейтинга.

Чтобы узнать свой кредитный рейтинг, необходимо указать в специальных полях свои имя и фамилию (как указано в паспорте), мобильный номер и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Информацию, переданную Finance.ua, обрабатывает Международное бюро кредитных историй (МБКИ). Вам не нужно будет отправлять запрос в МБКИ, сервис сделает это за вас. Вы получите информацию по кредитному рейтингу через несколько минут.

Почему рейтинг могут не найти

Иногда сервис проверки кредитного рейтинга не находит данные, необходимые для составления кредитного рейтинга. Это может произойти по следующим причинам:

• вы указали неправильные данные;

• ваш балл рейтинга давно не обновлялся (это возможно, если за последние полгода вы не брали новые кредиты/рассрочки);

• у МБКИ нет вашей кредитной истории.

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