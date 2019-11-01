Обзывали обезьяной: шокирующая правда, почему семиклассница выбросилась из окна школы в Киеве

Происшествия

Семиклассница Ангелина Шкуратенко на перемене выбросилась с четвертого этажа 173-й киевской школы. 12-летняя девочка чудом осталась жива и с множественными ушибами и переломами была доставлена в «Охматдет». Ее пришлось ввести в состояние медикаментозного сна.

Что случилось в школе в тот день, 23 октября? Одни предполагали, что девочка выпала из окна случайно, другие — что ее столкнули. Одноклассники Ангелины в один голос утверждали, что она не казалась расстроенной, угнетенной или встревоженной. Получила на уроке химии 11 баллов, потом на перемене вдруг бросила на пол портфель, разбежалась и выскочила в окно.

Учителя предполагали, что причина кроется в семейных трудностях. Мол, родители семиклассницы разводятся, и девочка тяжело это переживает. Исполняющая обязанности директора школы Татьяна Ступак пообещала провести внутреннее расследование и выяснить все обстоятельства происшествия, после чего вообще отказалась общаться с журналистами. Некоторых репортеров, обратившихся за комментариями, и. о. директора попросту выставила вон. И вот сейчас начинает проясняться причина такой неконтактности. Оказывается, настоящей причиной отчаяния Ангелины Шкуратенко был… буллинг. О котором знали ее учителя. Знали — и молчали.

— Я была очень обескуражена новостями в СМИ по поводу этой ситуации, — пишет у себя на странице в Facebook тетя пострадавшей девочки Екатерина Миличева. — Чтобы избежать манипуляций и обвинений моей семьи, расскажу обо всем я. Мой родной брат (папа Ангелины. — Авт.) архитектор. Многие киевляне живут в домах, спроектированных им. С мамой Ангелинки он развелся еще 8 или 9 лет назад, поэтому ни о каких переживаний по поводу предстоящего развода родителей не может быть и речи. Ангелинка живет с отцом в уютной чистой квартире, у нее своя комната. Почти каждые выходные там гостит моя 10-летняя дочка, для которой Ангелинка — лучшая подруга. У нас было столько планов: тыквенный пирог на Хэллоуин, новогодняя «пижамная вечеринка», отдых семьями…

— Это очень хорошая семья, которую мы давно знаем, — рассказывает «ФАКТАМ» соседка Ангелины Шкуратенко Анна Люлько. — Папа в дочке души не чает. Гуляет с ней, постоянно куда-то возит, косы ей заплетает. И его вторая жена, мачеха Ангелины, прекрасно к ребенку относится. С младшей сводной сестричкой Ангелинка тоже очень близка. Они все вместе выбирались на прогулки, ездили на отдых. Это очень хорошая и благополучная семья, где дети росли в любви. Поэтому все сплетни, что там какие-то напряженные отношения — это чушь. Ангелина дома была как за каменной стеной. А все страдания ее связаны со школой.

Девочка — мулатка. У нее мама была темнокожей. Она бросила ребенка, когда той было два года. Папа поднимал малышку сам. А она не хотела расстраивать родных и не говорила, что в классе ее из-за цвета кожи дразнили обезьяной. Причем не раз, не два, а много лет. В школе процветает буллинг, Ангелина не единственная жертва.

Ангелина Шкуратенко

Учителя, в том числе классный руководитель, знали о том, что девочку преследуют и издеваются над ней на расовой почве, но ничего не предпринимали. А сейчас пытаются замести следы, свалить все на трудную обстановку дома и, что называется, «не выносить сор из избы».

Но стало известно следующее: в тот день над Ангелинкой снова зло смеялись, обзывали ее, дразнили. Особенно — из-за новой стрижки. Девочка очень расстроилась и сказала одноклассникам: «А если я из окна выпрыгну, вы тоже будете смеяться?» После чего взяла и выпрыгнула. Так ее жалко — сердце разрывается. Лучезарная, скромная, прекрасная девочка, которую довели до ручки своей жестокостью, а теперь еще и пытаются очернить ее семью.

Врачи оценивают состояние Ангелины как стабильно тяжелое. У ребенка травмы ног, таза, позвоночника, переломы ребер, ушибы легких и черепно-мозговая травма. Температура поднялась до 38,7, еда пока не усваивается. В легкие поставили дренаж. Врачи пытаются выводить ребенка из глубокого сна, у Ангелинки появляются мимика и мелкие движения. Но никаких прогнозов медики пока не дают.

Те, кто хочет поучаствовать в сборе средств на лечение Ангелины, могут перечислять деньги на карточку ее отца: 4 149 439 010 101 446; Шкуратенко Андрей Иванович.

Напоминаем, что согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, буллинг, в результате которого был нанесен ущерб психическому или физическому здоровью потерпевшего ребенка, влечет за собой наложение штрафа до 1700 грн или общественные работы 40 часов.

Также законом предусмотрено, что несообщение руководителем учебного заведения в полицию о факте буллинга карается крупными штрафами и исправительными работами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина вошла в первую десятку европейских стран по уровню распространенности буллинга среди 11−15-летних школьников. Жертвами порой становятся и дети известных людей. Так, к сыну телеведущей Янины Соколовой старшеклассники врывались в туалет.

Читайте также советы психолога, как не стать жертвой буллинга.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter