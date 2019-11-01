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В Украине назвали условия подписания соглашения с Россией по транзиту газа
В переговорах по транзиту газа из РФ Украина настаивает на длительном сроке соглашения и объемах, которые позволят обеспечить обслуживание газотранспортной системы. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает УНН.
«Мы стоим на украинских интересах, а это значит, что мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на 1 год, и мы будем требовать гарантий транзита в достаточном количестве для возможности обслуживания ГТС», — сказал премьер-министр.
Он заявил, что правительство делает все возможное для подписания соглашения в максимально короткий срок. Переговоры ведутся, но у Украины с Россией «очень непростые отношения».
Гончарук также уверен, что поддержанный 31 октября закон об анбандлинге приблизит Украину к подписанию договора о транзите газа.
Ранее сообщалось, что в Кремле сказали, на каких условиях РФ подпишет новый договор на транзит газа через территорию Украины.
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