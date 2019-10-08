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Россия сделала Украине новое предложение по транзиту газа: что об этом известно
РФ хочет пересмотреть технические параметры в контракте с Украиной при продлении договора на год. Транзит газа важен для Кремля, хотя некоторые страны уже отказываются от российского газа. О возможных изменениях в контракте, как сообщает ТАСС, заявил министр энергетики России Александр Новак.
«Мы предложили нашим украинским партнерам, если не будет готово законодательство, если они не успеют его принять, тогда мы готовы предложить продление контракта на существующих юридических условиях», — сказал Новак.
Он отметил, что при этом могут измениться некоторые технические параметры, так как за десять лет поменялась ситуация по объемам транзита и по потреблению газа Украиной.
Новак добавил, что цена на транзит газа через территорию Украины должна быть конкурентной, если сравнивать с ценами на транзит по другим маршрутам. Он акцентировал, что такое положение дел будет в первую очередь выгодно европейским потребителям.
Как сообщалось ранее, энергетическая независимость Украины моет быть потеряна из-за одного олигарха.
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