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Путин сделал громкое заявление о транзите газа через Украину
Россия готова на год продлить транзит газа территорией Украины. Об этом в среду, 2 октября, в ходе Российской энергетической недели заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее российский «Газпром» отказывался выполнять гарантии транзита газа через газотранспортную систему Украины после 2019 года.
«Россия готова на год продлить контракт с Украиной на транзит газа, если не будет заключено новое соглашение», — сказал Путин.
По словам кремлевского лидера, новый договор с Украиной Россия подпишет только тогда, когда «Нафтогаз» завершит имплементацию европейских правил в Украине, в частности, проведет анбандлинг (отделит ГТС Украины в отдельную компанию).
В то же время Путин подчеркнул, что прокачка газа по Украине должна быть экономически целесообразной.
Напомним, в начале мая Россия начала переговоры с Украиной о продлении транзита газа, последний раунд которых состоялся в сентябре. Однако «Газпром» и «Нафтогаз» до сих пор не договорились об условиях нового договора, который должен заработать уже с начала 2020 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что Россия больше заинтересована в продаже Украине своего газа по высоким ценам, чем в его транзите в Европу через украинскую газотранспортную систему.
Также сообщалось, что после того, как Дания отказала в разрешении на строительство газопровода «Северный поток 2» через свою территорию, компания-оператор отозвала свою заявку, заявив, что будет прокладывать трубы по альтернативному маршруту.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!