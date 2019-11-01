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Украина

Зеленский представил нового главу Тернопольской ОГА: кто такой Игорь Сопель

12:48 1 ноября 2019 133
Зеленский в Тернополе
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее назначивший новым руководителем Киевской области бизнесмена-застройщика из Харькова Алексея Чернышова, представил главу Тернопольской ОГА Игоря Сопеля, указ о назначении которого был подписан 31 октября.

Игорь Сопель (на заглавном фото крайний справа) баллотировался по мажоритарному округу от «Слуги народа», однако в парламент так и не попал. Новый губернатор родился в 1974 году. Он — руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО «Агробизнес». В 2010−15 годах был депутатом Хоростковского горсовета, с 2017 года возглавляет федерацию футбола в Хоросткове (Тернопольская область).

Игорь Сопель женат, они с супругой воспитывают двоих детей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Михаил Бно-Айриян, назначенный на пост руководителя Киевской области в июле этого года, в конце октября написал заявление об увольнении.

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