Вместо лоскутного утепления нужна программа энергоэффективности, – Негрич

Общество и люди

Правила утепления фасадов в Киеве нужно более тщательно регулировать местным законодательством, иначе эстетический вид города будет деградировать и дальше. Такое мнение высказал Николай Негрич, депутат Киевского городского совета.

«К сожалению, проблема утепления фасадов многоквартирных домов — суровая реальность украинских городов, которой трудно избежать в существующих реалиях. Зачастую причиной неполного утепления является банальное отсутствие у части жильцов денег на этот процесс. Проблема в том, что эффективным является только комплексное утепление и, чтобы избежать трещин в фасадах из-за перепадов температуры — крайне важно сплотиться всем жильцам, а не пускать все на самотек, как у нас это происходит. Только при условии комплексного подхода можно сократить потерю тепла до 40%», — объяснил депутат Негрич.

«В Киевсовете мы уже несколько лет последовательно продвигаем программы, которые способны кардинально решить проблему энергоэффективности, а предложенный нами комплекс решений позволит не только экономить на тепле, но и более качественно регулировать „лоскутное утепление“, которым грешат многие жители столицы», — добавил депутат.

«Помимо того, что „лоскутные“ (утепленные частично. — Авт.) дома имеют антиэстетичный вид, из-за частичной или технологично неправильной изоляции в доме может возникнуть грибок, причем даже в тех частях здания, где люди полностью отказались от процесса утепления. Если вы утепляли стену с юга, а наступило лето — стена будет значительно сильнее прогреваться, а из-за того что под утепленной частью нагрев будет значительно меньше, разница температур может достигать 40−50 градусов с резким переходом. Это, в свою очередь, может привести к микротрещинам, в которых осенью будет собираться конденсат, а зимой за счет замерзания жидкости трещины еще будут расширяться», — добавил он.

Депутат напомнил, что по Закону Украины «Об объединении граждан», жильцы многоквартирных домов должны либо создать объединение совладельцев многоквартирного дома или выбрать себе управляющего. Законом предусмотрено, что управляющему или главе ОСМД доверяется решение вопросов по дому. В случае, если на собрании жители приняли решение утеплять дом, но не все соседи с этим согласны, им все равно можно и нужно выставить счет. Согласно закону, если такие жители отказываются платить по счетам, то вопрос можно решить через суд. За решение комплексно утеплять дом должны проголосовать 2/3 жильцов дома (если есть ОСМД) или же ¾ (если в доме не создано ОСМД).

«На сегодняшний день законы выписаны таким образом, что на городском уровне запретить владельцу квартиры утеплять собственное жилье в индивидуальном порядке довольно сложно, а если точнее, практически невозможно. Фактически, сегодня закон игнорирует понятие эстетики целиком и полностью, за исключением случаев, когда здание имеет статус исторической ценности. Мы должны переломить эту традицию и заниматься эстетическим видом Киева не меньше, чем комфортом его жителей», — подчеркнул Николай Негрич.

Напомним, ранее, депутат Николай Негрич заявил, что если новоизбранный мэр и назначенный президентом новый глава КГГА будут из разных политических сил, власть в Киеве может впасть в коллапс.

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