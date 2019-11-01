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Пьяный водитель сбил беременную женщину под Киевом: фото с места аварии
На Киевщине произошло масштабное ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Она стала жертвой наезда 33-летнего нетрезвого водителя. Напомним, «ФАКТЫ» писали о страшном ДТП на Житомирщине, где пьяный водитель влетел в толпу людей на остановке общественного транспорта.
Женщине пришлось экстренно делать кесарево сечение, к счастью, угроз для ребенка нет. Также она получила травмы и ушибы грудной клетки.
Инцидент произошел в районе села Погребы. Установлено, что потерпевшая вместе со своей сестрой и племянницей шли по обочине дороги в направлении села Зазимье, причем от дома успели отойти буквально на несколько метров.
На месте ДТП
Совершив наезд, водитель не остановился, и в результате въехал в соседний гараж. Там он выскочил из авто и снова пытался скрыться.
Правонарушителя задержали случайные прохожие, которые вызвали полицию и скорую помощь.
По факту ДТП открыто уголовное производство по статье 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») УК Украины.
Напомним, в начале сентября беременная женщина пострадала в ДТП в Закарпатской области.
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