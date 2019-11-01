Свитолина со стопроцентным результатом вышла в полуфинал итогового турнира (видео)

Спорт

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая восьмую строчку в мировом женском рейтинге, добыла третью победу на групповой стадии итогового турнира, проходящего в китайском Шэньчжене, с призовым фондом 14 миллионов долларов.

Изначально наша соотечественница, досрочно обеспечившая себе выход в полуфинал, должна была завершать групповой турнир поединком против Бьянки Андрееску (4-я), но поскольку канадка снялась из-за травмы, то ей оперативно нашли замену в лице американки Софии Кенин (12-я). Ранее Свитолина и Кенин встречались между собой четыре раза (все — в 2019 году), и в противостоянии было равновесие — 2:2. Украинка была сильнее в Индиан-Уэллсе и Пекине, а американка — в Торонто и Цинциннати.

Начался поединок для украинки не очень удачно — по ходу первого сета Элина уступала в счете 1:3. Правда, затем, взяв волю в кулак, смогла выровнять ситуацию и выиграть первый сет. Во второй партии соперницы шли вровень до тай-брейка, на котором более опытная Свитолина оказалась сильнее, доведя матч до своей победы — 7:5, 7:6 (10).

Таким образом, Свитолина вышла в полуфинал, гарантировав себе призовые в размере 1,3 млн долларов, и встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич, занявшей в другой группе на итоговом турнире второе место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина уверенно обыграла чемпионку Уимблдона румынку Халеп на итоговом турнире.

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