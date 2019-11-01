Здоровье и медицина

Дифтерия в Украине: в Минздраве рассказали о ситуации с вакциной

Украинские больницы располагают 7 млн доз вакцины от дифтерии (в т.ч. 2 млн доз детской вакцины) и только 189 доз противодифтерийной сыворотки. При этом на данный момент заболевание подтверждено у 21 украинца, сообщила на брифинге в МОЗ министр Зоряна Скалецкая. Напомним, на фоне вспышки дифтерии в Западной Украине диагностировали… сибирскую язву.

По ее словам, сложная эпидемическая ситуация объясняется низким уровнем вакцинации населения (при этом среди регионов «антилидерами» являются Закарпатская, Ивано-Франковская и Харьковская области). Киев, напротив, удерживает первенство по количеству вакцинированных.

Тем не менее, на фоне вспышки дифтерии в Закарпатье в этом регионе резко вырос уровень вакцинации — только за последние выходные там иммунизировались около 3,5 тыс. человек.

В свою очередь генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита анонсировал получение в течение месяца еще 150 доз противодифтерийной сыворотки по линии ПРООН и 100 доз — от посольства Индии.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как распознать дифтерию и отличить ее от ангины.

Кстати, нардепы от фракции «Слуга народа» во главе со спикером Рады прошли вакцинацию от дифтерии прямо в стенах парламента.

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