24.64 / 24.91 27.36 / 27.78
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Дифтерия в Украине: в Минздраве рассказали о ситуации с вакциной

16:12 1 ноября 2019 66
Противодифтерийная сыворотка
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские больницы располагают 7 млн доз вакцины от дифтерии (в т.ч. 2 млн доз детской вакцины) и только 189 доз противодифтерийной сыворотки. При этом на данный момент заболевание подтверждено у 21 украинца, сообщила на брифинге в МОЗ министр Зоряна Скалецкая. Напомним, на фоне вспышки дифтерии в Западной Украине диагностировали… сибирскую язву.

По ее словам, сложная эпидемическая ситуация объясняется низким уровнем вакцинации населения (при этом среди регионов «антилидерами» являются Закарпатская, Ивано-Франковская и Харьковская области). Киев, напротив, удерживает первенство по количеству вакцинированных.

Тем не менее, на фоне вспышки дифтерии в Закарпатье в этом регионе резко вырос уровень вакцинации — только за последние выходные там иммунизировались около 3,5 тыс. человек.

В свою очередь генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита анонсировал получение в течение месяца еще 150 доз противодифтерийной сыворотки по линии ПРООН и 100 доз — от посольства Индии.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как распознать дифтерию и отличить ее от ангины.

Кстати, нардепы от фракции «Слуга народа» во главе со спикером Рады прошли вакцинацию от дифтерии прямо в стенах парламента.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Алла Пугачева

Пугачевой больше нет: в России ошарашили странной новостью

Мария Шукшина

Секс-скандал с Андреем Малаховым: еще одна актриса выступила с обвинениями в адрес телеведущего

Путин

Это чудовищно: Путин разозлил сеть анекдотом о бабушке (видео)

петля

В Одессе нашли повешенной на улице 13-летнюю девочку

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер