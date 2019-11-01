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Украина

Похмеляетесь ли вы по утрам? В Крыму проводят странный опрос педагогов (фото)

18:44 1 ноября 2019 20
люди
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму «власти» придумали неадекватную анкету для педагогов. Учителям на нескольких страницах раздали вопросы из поликлинники. Об этом рассказал источник «ФАКТОВ», который живет в оккупированной Феодосии. Он же прислал в редакцию фото странной анкеты.

«Жена притащила сегодня с работы анкету, которую заполняли педагоги и тьюторы школы. Если на первой странице вопросы, которые так или иначе касаются общего здоровья, то вторая страница просто шедевр. Их интересует: боль в заднем проходе (привыкли своих россиян тра@ать). Тема алкоголя, вплоть до опохмелки с утра (ну как же без этого на России, боярышник там и т. п.). Тема наркотиков и наркозависимости (наверное переживают за аргентинский кокс). Ну и, конечно же, мочеиспускание, кто, сколько и когда (помню по ТВ показывали как там какой- то Малахов, один из двух, уриной лечился, наверное ему не хватает). Ну, в общем, все на фото», — написал он.

Как видно из фото, кроме вопросов касающихся общего состояния здоровья, составителей анкеты интересовали тема наркотиков, алкоголя, курения, а также некоторые моменты физиологических процессов у преподавателей. В частности, среди вопросов присутствовали такие, как подробности мочеиспускания и каловыделения, ощущения после этого и то, как люди воспринимают вопросы, связанные с некоторыми интимными подробностями их жизни.

Опросник предлагался учителям и тьюторам (людям, которые ведут индивидуальные или групповые занятия в школе).

Ранее этот же источник присылал «ФАКТАМ» фотографии, подтверждающие, что оккупанты постепенно превращают Крым в зону особого режима.

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