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В Чернигове представили нового главу области: что известно об Андрее Прокопенко
В пятницу, 1 ноября, представили нового председателя Черниговской облгосадминистрации Андрея Прокопенко. Ранее был назначен глава Тернопольской области Игорь Сопель. О назначении Прокопенко сообщает пресс-служба ОГА.
«Уже сейчас я определяю три основных направления, которые помогут обеспечить изменения в области к лучшему. Это создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала и борьба с коррупцией, — заявил Андрей Прокопенко.
По информации издания «НВ», Андрей Прокопенко в 2012—2013 гг. занимал должность советника вице-президента нефтяной компании ТНК-ВР (Би-Пи), а затем возглавлял департамент коммуникации с сотрудниками и корпоративными СМИ этого предприятия.
С 2015 года он руководит компанией «Прокопенко и партнеры» — она специализируется на управлении избирательными кампаниями, а также на стратегических и кризисных коммуникациях.
В 2015 году Прокопенко был избран депутатом Черниговского облсовета от фракции «Наш край», однако через год сложил мандат. На последних парламентских выборах Андрей Прокопенко возглавлял Одесский областной штаб «Слуги народа».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил председателем Киевской ОГА Алексея Чернышова.
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