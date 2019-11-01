Украинка, потерявшая ногу в Авдеевке, пробежала марафон морских пехотинцев в США

Украина

На днях украинская сборная вернулась из Вашингтона, где 27 октября прошел 44-й марафон морской пехоты. Пятеро украинских ветеранов АТО, получивших в зоне боевых действий легкие ранения, бежали полноценный 42-километровый марафон. А пятеро потерявших во время боевых действий руку или ногу, преодолели 10-километровую дистанцию. Год назад украинская команда воинов — участников АТО успешно финишировала в двух забегах 43-го марафона морской пехоты в США. Четверо украинцев преодолели дистанцию 10 км, еще четверо пробежали 42 км.

Среди них была единственная девушка — Ольга Бенда. В 2017 году она, повар отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, попала в Авдеевке под минометный обстрел и лишилась левой ноги. Но не только не сдалась, а стала раз за разом покорять новые вершины. Ольга вышла замуж, устроилась на любимую работу, выиграла конкурс красоты, а теперь еще и занялась бегом. Первой ее победой стало преодоление 10 километров в забеге «Ветеранская десятка» в начале октября. После этого неугомонная девушка решила попробовать свои силы в Америке. Оказалось, что среди сорока двух тысяч участников 44-го марафона морской пехоты украинка — единственная девушка, рискнувшая бежать на протезах.

— Первые шесть километров я бежала очень легко, на одном дыхании, — рассказала «ФАКТАМ» Ольга Бенда. — Потом стал натирать протез. Приходилось останавливаться, снимать его, вытирать культю, снова надевать. Из-за этого, конечно, терялось время. Но я все равно очень довольна этой победой над собой, что я все-таки морально решилась бежать, не сошла с дистанции, не сдалась. В Киеве меня ждал любимый муж Леша, он ни секунды не сомневался в том, что я справлюсь. 5-летний сын Димочка еще маленький, не понимает, что я пробежала, сколько это — 10 километров. Но почти сразу стал спрашивать: мама, а ты сегодня пойдешь бегать? Ему нравится выходить со мной на стадион Олимпийский, бегать, общаться с людьми — у малыша уже очень много знакомых. Но я вчера, в первый день после прилета, целые сутки не вставала с кровати — давала отдых ноге и приходила в себя после недосыпа из-за разницы во времени.

Впечатления от марафона у меня фантастические. Основной целью, зачем я поехала туда, было убедить людей бегать, особенно тех, которые боятся или просто ленятся, откладывая все «на понедельник». Хочу им сказать: возможно все. Главное — пробовать и достигать своих целей любыми путями. Даже если эти пути, как мои, поведут вас через Америку.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю 24-летнего полтавчанина Юрия Дмитренко, потерявшего ногу в зоне боевых действий. Он пробежал десять километров на Марафоне морских пехотинцев США, затем завоевал две медали на «Играх непокоренных», а год назад и вовсе вернулся на службу в Вооруженные Силы Украины.

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