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В Прикарпатье находящийся в розыске уголовник сбил на пешеходном переходе троих детей и скрылся
Полиция Ивано-Франковской области задержала мужчину, который устроил ДТП на пешеходном переходе в Коломые, наехав на троих детей и женщину. Под Киевом пьяный водитель сбил беременную женщину, которая шла по обочине.
Как сообщили в Ивано-Франковском областном главке полиции, авария в Коломые случилась 31 октября днем.
Mercedes-Benz C 250 на пешеходном переходе сбил троих детей, когда они вместе с женщиной переходили дорогу по пешеходному переходу.
Наехав на детей, водитель не остановился и скрылся с места аварии. Очевидцы ЧП вызвали «скорую» и полицию. У детей диагностировали легкие телесные повреждения: у 7-летнего мальчика ушиб ноги, а у 8-летних девочек ссадины головы и ладоней.
Следователи на месте происшествия нашли правое зеркало от автомобиля нарушителя, а с помощью камер видеонаблюдения установили марку транспортного средства и объявили в розыск.
Уже к вечеру четверга автомобиль нарушителя разыскали. Как выяснилось, 48-летний водитель, житель Коломыйского района, руководил Mercedes-Benz в нетрезвом состоянии. Более того, мужчина был ранее судим за совершение имущественных преступлений и сейчас находился в розыске, поскольку не является на судебные заседания. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе и за вождение в нетрезвом состоянии.
В связи с открывшимися обстоятельствами, мужчину оперативники задержали, а также составили на него два административных протокола.
Ранее «ФАКТЫ» писали о страшном ДТП на Житомирщине, где пьяный водитель влетел в толпу людей на остановке общественного транспорта.
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