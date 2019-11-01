Украина вернет Крым и Донбасс, а Россию ждет развал, — Борис Бабин

Украина

В ближайшие несколько месяцев Россия будет стремиться выжать как можно больше уступок у Украины, потому что скоро санкции против государства-агрессора могут снять. Тогда Украине уже будет нечего терять, и Киев больше не пойдет на какие-либо уступки, считает доктор юридических наук, бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» уроженец Крыма, проживший многие годы в Донецке, рассказал о будущих отношениях между Украиной и Россией, перспективах Донбасса и Крыма, а также реальном отношении Запада к украинско-российской войне.

«Полный контроль границы сейчас невозможен»

— Борис, как вы считаете, когда Украина сможет вернуть себе контроль над границей на востоке нашей страны?

— Любой пункт Минских соглашений — будь то граница, разведение войск, выборы и прочее — в отдельности не имеет смысла, если игнорировать другие пункты. То есть это комплексная головоломка, каждый элемент которой сам по себе ничего не значит. Поэтому я считаю проблематичными Минские соглашения, которые являются исключительно политическим, а не юридически актом, несмотря на то, что так их трактуют Российская Федерация, ОБСЕ, наши западные партнеры. В этих документах очень размыты формулировки. В частности, непонятно, каким образом Украина будет контролировать границу? Только в пунктах пропуска?

— Надо контролировать полностью свою границу. Разве нет?

— Конечно, но в Минских соглашениях об этом четко не говорится. Там написано: «взятие под контроль». Речь идет о сотнях километров границы. При желании, даже если мы там разместим пограничников — в той же самой конфигурации, как они там были до российской агрессии — границу это не закроет. Еще в довоенное время нынешний секретарь СНБО Алексей Данилов был губернатором Луганской области (с февраля по ноябрь 2005 года. — Авт.). Он попытался навести порядок на границе, чтобы она существовала не только на бумаге, и его тут же уволили.

К чему я это веду? Даже если мы на бумаге напишем, что на неконтролируемом ныне участке границы в Донецкой и Луганской областях есть украинские пограничники, и даже если какому-то количеству пограничников туда разрешат зайти, смогут ли они эффективно ее мониторить? Я думаю, что нет. Это нереально.

Затем возникает вопрос: с какой стороны они будут находиться? Потому что здесь возможен так называемый молдавский вариант с Приднестровьем. Российские наемники на оккупированной территории говорят: «Мы не гарантируем безопасность украинских пограничников». У них же типа свои есть. И русские скажут: «Ну, тогда с нашей стороны ходите, вместе с нами». И будет наряд — три русских пограничника, один наш. И это формально полностью соответствует «Минску». Там же не написано, с какой именно стороны границы должны быть украинские пограничники. Вот она — граница, вот ты — пограничник. Бди. И потом распишись: нарушителей поймал? Нет. Значит, все нормально? Нормально. Значит, граница на замке.

Второй вопрос: Минские соглашения абсолютно не устанавливают статус границы по морю. Не забывайте, что оккупированные территории выходят на Азов. Хотя там нет больших индустриальных портов, но имеются причалы и пристани. А у России есть достаточное количество малого флота, для того чтобы перевозить там как гражданские, так и военные грузы в неограниченном количестве. Минские соглашения вообще об этом не говорят. Даже если мы поставим железный забор с колючей проволокой от моря и до Станицы Луганской, все-равно будет еще кусок — километров 40 — открытой лазейки, которые Минск не обязывает ни нас, ни россиян закрывать.

Более того, сейчас, когда о морской тематике вспомнили, и когда в самом ОБСЕ начали говорить: давайте сделаем хотя бы какой-то мониторинг, что там на воде творится, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, насколько мне известно, наложил на это вето. Напомню, что главой миссии является представитель Турции Яшар Халит Чевик. Мы все знаем, что недавно произошло в Анкаре: кто там и с кем здоровался за руку. Поэтому ожидать, что в нынешних реалиях состав мониторинговой миссии ОБСЕ будет что-то обеспечивать на море, на суше, и на самих оккупированных территориях — очень и очень наивно.

То есть нам не позволят вернуть контроль над границей, который нас устроил бы. Более того, еще и будут убеждать, что такой вариант необязателен по Минским соглашениям. И это на самом деле так. Потому, повторюсь: полный контроль границы в существующей ситуации невозможен.

«Юридически Минские соглашения никого ни к чему не обязывают: ни нас, ни Россию, ни ОБСЕ»

— Что же делать? Какая-то безвыходная ситуация…

— Вести переговоры.

— А если Путин не пойдет на уступки?

— Конечно, он не пойдет на уступки. Кто вам сказал, что кто-то по Минску, кроме Украины, должен идти на уступки? Напомню: переговоры в Минске увенчались подписанием ряда документов политического характера. Они необязательны к исполнению. С точки зрения международного права, это просто заявления, подписанные бывшим президентом Украины по поручению другого — теперь уже тоже бывшего — президента.

Более того, они никем не ратифицированы. Резолюция Совета Безопасности ООН, которой были не «утверждены», а именно «одобрены» Минские соглашения, носит согласно Уставу ООН, исключительно рекомендательный характер. Юридически эти подписанные в Минске документы никого ни к чему не обязывают: ни нас, ни Россию, ни ОБСЕ. Если мы сейчас добровольно по ним что-то исполняем, например, хотим провести выборы на временно оккупированных территориях, то русские могут сказать: «Ребята, это ваш личный выбор. Но мы не считаем сегодня целесообразным делать это и это. Мы вам ничего не должны». И они будут правы.

Если мы перечитаем сейчас текст Минских соглашений — где там вообще требования к России? Вывести иностранные войска с территории Украины? Так они говорят, что их там нет. По их утверждениям, там есть только «народная милиция» так называемых «ДНР» и «ЛНР». А кого тогда выводить? Они скажут: «Выводите канадских наемников из Киева». И это будет «исполнение Минска» по мнению россиян.

А какие там есть еще обязательства, вернее, обещания? Обещание ОБСЕ мониторить ситуацию на Донбассе? Они мониторят. Обещания Франции и Германии дать какую-то материальную помощь Донбассу? Да-да, там и такое есть в соглашениях. Только вот цифры не указаны. Вот они и дадут по 200 тысяч евро каждая — возьмите и ни в чем себе не отказывайте, а больше у нас нет. Кризис! Но это тоже исполнение, повторюсь, политических пунктов Минских соглашений.

На мой взгляд, Минские соглашения — это, по сути, частичная политическая капитуляция, принятая в условиях военного поражения (первые были подписаны в сентябре 2014 года после Иловайской трагедии, вторые — в феврале 2015 года после Дебальцевского котла. — Авт.). Украина в одностороннем порядке вынуждена была принять навязанные ей условия.

«Сегодня все решается на поле боя, где Россию мы пока не победили»

— Может ли Украина для достижения мира предложить альтернативу Минску?

— Для этого необходимо, чтобы все стороны согласились на это. А мы, по сути, являемся, к сожалению, проигравшей стороной в этом конфликте. Варианты же предлагают победители. Думаю, мы можем только немного торговаться в чем-то, но навязать свою волю России вряд ли удастся. Сегодня все решается на поле боя, где Россию мы пока не победили. Какие-то свои дополнения и замечания к Минску Украина сможет делать только, извините, после поражения России неважно где — под Луганском, Джанкоем или Алеппо. Такова реальность.

— Какой смысл тогда в разведении войск?

— Это по большому счету некая имитация в заинтересованности в переговорах. Русские это имитируют, чтобы побыстрее сняли санкции, а Украина принимает в этом участие, чтобы не снимали санкции. А всем остальным просто интересно за этим наблюдать.

А теперь представьте ситуацию, что завтра западные страны отменяют ключевые санкции против России. После этого у Украины будет какой-то стимул дальше вести Минские переговоры? Нет. Решать ситуацию военным путем мы тоже пока не можем. Я считаю, что за последние годы ситуация в армии у нас особо не изменилась, а разговоры о ее мощи — это скорее пропаганда и имитация. У нас такая же постсоветская армия, просто немножко больше накормленная и немного накачанная расконсервированным вооружением, а также новым обмундированием. Образно говоря, сейчас пока рано мечтать о Сяне и Доне, но уже можно надеяться на то, что завтра русские танки не будут под Киевом.

Что же касается ситуации с разведением войск и возможного снятия санкций с РФ после этого. Представим, что с 1 марта 2020 года ключевые санкции снимут. Какова основная задача России? Выбить из Украины максимальные уступки до 1 марта, потому что потом это будет сделать сложно. И вот то, что сейчас просматривается некая спешка — быстрый мир, быстрые выборы в ОРДЛО — происходит потому, что россияне понимают, что санкциям, возможно, скоро конец.

Русские дожимают свой гамбит. Европейцы смотрят за нами и думают: «Дайте нам хоть малейший повод, чтобы мы сняли санкции, но сняли их не как вероломные подонки, а как уважающее международное право сообщество». Весь торг в Минске сегодня об этом: делят шкуру санкционного медведя, который скоро может сдохнуть, и нужно успеть его освежевать, пока он не начал вонять и из него не полезли в ЕС паразиты русской агентуры.

«Многие согласны на все, лишь бы их вечернее пиво не подорожало на 5 гривен»

— В ближайшее время возможны выборы на временно оккупированных территориях?

— Если нас дожмут, чтобы мы пошли на все условия Минска, то я этого не исключаю. Никто извне не будет мешать Украине их «провести».

— Но внутри Украины много противников такого варианта развития событий. Наверняка будут протесты.

— Честно говоря, не уверен, что возможны реальные массовые протесты. Возможно, общество будет спровоцировано или раскачано извне. Но обычно у нас такие протестные ситуации возникают уже после того, как событие состоялось. А может, и вообще ничего не начаться, потому что люди в своей основной массе согласны на все что угодно, лишь бы их вечернее пиво, которое они пьют, придя с работы, не подорожало на 5 гривен.

— Процесс реинтеграции Донбасса реален?

— Крымскотатарская пословица гласит: «Мечом созданное, мечом и защитится». В нашем случае территории враг оккупировал с оружием в руках, и реальный путь их возвращения — точно такой же. Однако варианта военной победы над армией РФ я пока не вижу. Но в истории всякое случается. Например, некий глобальный катаклизм вынудит Россию уйти с Донбасса.

— Это из области фантастики…

— Погодите, а идея ухода СССР из ГДР до 1989 года разве не была фантастикой? А когда американцы эвакуировались из Вьетнама — это была фантастика? Нет. Никто, до того как это случилось, в это не верил. А вот вам живой пример. Сейчас американцы уходят из Сирии. Они оставляют кока-колу в своих холодильниках на военных базах и уходят. И то, что россияне неожиданно могут покинуть Донбасс, оставив нам свое пиво в холодильнике, — это возможно. Но и такая эвакуация оккупантов не решит ситуации. Давайте представим, что на Донбассе не осталось ни одного русского солдата. Мы сможем туда просто физически зайти, даже без сопротивления противника? Любой заход на обширную территорию, которая уже пусть и не контролируется противником, предполагает военную компоненту. Без мощной армии и эффективного аппарата госуправления мы физически не сможем занять Крым и Донбасс.

«Основная цель Путина — заполнить наши органы максимальным количеством своих агентов влияния»

— Амнистия для боевиков, которые не совершали преступлений, — она как-то приблизит нас к миру?

— А как будет происходить эта амнистия? Собралась комиссия (теми законопроектами что уже несколько лет нам навязывают, предусмотрены именно комиссии, а не суды), какие-то непонятные общественники и чиновники среднего уровня коррумпированности, амнистировали оптом за одно заседание например 10 тысяч человек по списку и все. Эти «тьмы, и тьмы, и тьмы» абсолютно чисты перед законом. Они ведь граждане Украины со всеми правами. И завтра они подаются на конкурсы в органы СБУ, прокуратуры, в суды, баллотируются в народные депутаты и так далее. Что их сможет остановить? По закону они не судимы, мы же не можем дискриминировать своих граждан в допуске на публичную службу. Это и есть основная цель Путина — заполнить наши органы максимальным количеством своих агентов влияния.

В условиях нынешнего военного конфликта это возможно как раз именно через амнистию. Большинство рьяных адептов «русского мира», кроме прямых законсервированных русскими шпионов, в 2014 году по регионам Украины вскрылось и поехало на Донбасс воевать. Теперь вся «пятая колонна» засвечена. Россиянам вторую такую «пятую колонну» создать в таких объемах в Украине вряд ли возможно. Поэтому всех тех, что остались, они должны срочно засунуть, как вирус, как неправильную компьютерную программу, в государственный аппарат Украины. Это возможно только через амнистию. Так что, хоть завтра можно провести и выборы, и амнистию в интересах России, если особенно постараться. И спустя какое-то время — как результат — произойдет коллапс украинской государственности. Но у меня есть надежда, что этого не случится.

— Если это не произойдет, то что нас ждет?

— Думаю, что, скорее всего, все затянется очень надолго. И Крым и Донбасс мы обязательно вернем. Но это вопрос не года и не пяти лет, а десятилетий…

Вечных империй не бывает. И Российская империя может пасть. Кто знает, что может произойти через несколько лет? Может возникнуть ситуация, что россияне не захотят больше оставаться в Крыму.

— То есть вы думаете, что для России Крым может стать таким себе чемоданом без ручки?

— Давайте так. В вопросе Крыма Россия ищет, как проще всего узаконить аннексию. Кремлю нужно сделать, чтобы Украина как государство перестала существовать. Нет государства — нет нарушения территориальной целостности.

— То есть по сценарию России у нас могут появиться какие-нибудь «Житомирские республики»?

— Да. Им нужен раскол страны. Но я смею надеяться, что такое у них в ближайшее время вряд ли получится. Точно так же, если не будет современной Российской Федерации, кто вам скажет о «российском Крыме»? И это не настолько безумный сюжет, как может показаться. Сколько существует Россия, как государство? Не более 30 лет. СССР просуществовал 70 лет. Это же не века. Очевидно, что рано или поздно эта империя посыплется.

— А другой президент в России после Путина и Медведева, сможет как-то повернуть ситуацию в пользу Украины в вопросах Донбасса и Крыма?

— Дело не в президентах. Потому что большая часть российского общества одобряет аннексию Крыма и войну на Донбассе. Любой избранный президент нынешней России, либо любой человек, пришедший там к власти, например, путем переворота, будет принимать во внимание мнение своих граждан и до последнего будет отстаивать Крым.

Ранее известная писательница и поэтесса Оксана Забужко, которую называют одним из моральных авторитетов нации, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявила, что «отведение войск — это предательство, акт одновременно аморальный и антигосударственный».

А директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что, выполнив Минские соглашения, Киев получит символический, а не реальный суверенитет над Донбассом.

Российский историк и политолог Валерий Соловей считает, что Путин хочет имитировать уход с Донбасса ради снятия с России европейских санкций. По мнению историка, желание отдать Донбасс сочетается у российского лидера с желанием контролировать этот стратегический регион, чтобы контролировать Украину.

Фото — apostrophe.ua/

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