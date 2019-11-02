Шоу-бизнес

Известный российский шоумен Гарик Харламов написал гневный пост в ответ тем, кто упрекает его из-за сцены секса в фильме «Текст» с участием его жены актрисы Кристины Асмус.

«Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса: „Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!“ или „Что думал муж Шэрон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил „совокупляться“ весь фильм с Майклом Дугласом“. Тут можно бесконечно перечислять. Это кино! В фильме „Текст“ нет моей жены, там история совсем о других людях. История тяжелая и сложная», — написал он в Twitter.

> это всё кино, монтаж и постанова, он не ебались, Я СКОЗАЛ pic.twitter.com/vZLT1XLohJ — Двач (@ru2ch) October 31, 2019

Харламов отметил, что гордится своей женой.

«Фильм „Текст“ очень хорошая работа. Что я думаю о жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актерская задача и она была исполнена блистательно! Поздравляю режиссера Клима Шипенко и весь актерский состав», — подытожил шоумен.

Как писали «ФАКТЫ», известная российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в эротических сценах с партнером Иваном Янковским, внуком легендарного актера, в нашумевшем фильме «Текст» режиссера Клима Шипенко. В сети появилось полное видео откровенных сцен, снятых на мобильный телефон. Пользователи в сети уже назвали видео порнографическим из-за реалистичности картинки.

Ранее в сети также ходили слухи о возможном разводе звездной пары, но Кристина Асмус опровергла их.

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