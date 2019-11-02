- 09:26 Бомбануло: Гарик Харламов взорвался гневным постом из-за сцены секса с его женой Кристиной Асмус в фильме "Текст"
- 09:26 «Худая я никому не нужна!»: Руслана Писанка сделала откровенное признание
- 09:07 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Львов»: расписание трансляций матчей 13-го тура чемпионата Украины
- 09:01 «Чёрти шо!»: Данилко раскритиковал участников кастинга десятого сезона «Х-фактора»
- 08:47 Наев в прямом эфире открыл глаза Шуфричу, не увидевшему российскую армию на Донбассе
- 08:24 "Можем повторить": в сети высмеяли мурал убитому главарю боевиков Мотороле в Донецке
- 08:10 Боевики в наступление на Донбассе не пойдут, у Путина есть другой хитрый план для Украины
- 07:59 Арахамия и Тука схлестнулись в прямом эфире из-за отвода войск на Донбассе
- 07:47 Романтические встречи и обиды: любовный гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака
- 07:39 В Украине началось потепление: что обещают синоптики
- 07:38 Свитолина – Бенчич: онлайн-видеотрансляция полуфинала итогового турнира
- 07:23 200 лет назад родился Никола Терещенко: на его деньги строили Политехнический институт и Владимирский собор
Бомбануло: Гарик Харламов взорвался гневным постом из-за сцены секса с его женой Кристиной Асмус в фильме "Текст" (видео)
Известный российский шоумен Гарик Харламов написал гневный пост в ответ тем, кто упрекает его из-за сцены секса в фильме «Текст» с участием его жены актрисы Кристины Асмус.
«Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса: „Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!“ или „Что думал муж Шэрон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил „совокупляться“ весь фильм с Майклом Дугласом“. Тут можно бесконечно перечислять. Это кино! В фильме „Текст“ нет моей жены, там история совсем о других людях. История тяжелая и сложная», — написал он в Twitter.
> это всё кино, монтаж и постанова, он не ебались, Я СКОЗАЛ pic.twitter.com/vZLT1XLohJ— Двач (@ru2ch) October 31, 2019
Харламов отметил, что гордится своей женой.
«Фильм „Текст“ очень хорошая работа. Что я думаю о жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актерская задача и она была исполнена блистательно! Поздравляю режиссера Клима Шипенко и весь актерский состав», — подытожил шоумен.
Как писали «ФАКТЫ», известная российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в эротических сценах с партнером Иваном Янковским, внуком легендарного актера, в нашумевшем фильме «Текст» режиссера Клима Шипенко. В сети появилось полное видео откровенных сцен, снятых на мобильный телефон. Пользователи в сети уже назвали видео порнографическим из-за реалистичности картинки.
Ранее в сети также ходили слухи о возможном разводе звездной пары, но Кристина Асмус опровергла их.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?