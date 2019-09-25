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Кристина Асмус высказалась о разводе с Гариком Харламовым

11:13 25 сентября 2019 893
Кристина Асмус
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская актриса, звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус, которую вот уже несколько месяцев в СМИ разводят с мужем Гариком Харламовым, сделала откровенное признание. Звезда впервые высказалась о семейных отношениях и рассказала, почему не носит обручальное кольцо.

Актриса не понимает, почему публика только сейчас заметила отсутствие на её пальце обручального кольца. Она заявила, что ни она, ни её муж уже давно не носят символ брака. Кристина не объяснила по какой причине в их семье было принято не носить кольца, но заверила, что это не связано с проблемами в семье или с разводом.

«Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим. Поэтому хватит уже нас и читателя разводить», — сказала Асмус.

Напомним, о разводе Харламова и Асмус говорят уже несколько месяцев. Кристина сама подогрела слухи, появившись в Ялте на фестивале «Евразийский мост» без обручального кольца. Не носит символ брака и Харламов. Более того, пара отдыхала порознь и не появляется вместе на светских мероприятиях.

Разлад в семье якобы произошел из-за ревности. Харламову очень не нравится, что жена снималась полностью обнаженной в откровенных постельных сценах в фильме «Текст».

Этим летом распался брак певицы Славы Каминской, развод с пятым мужем переживает певица Лолита Милявская. Также певица Аида Николайчук рассказала о разводе со вторым мужем.

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