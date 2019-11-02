Политика

В России начинается судебный процесс против Рудьковского: в чем обвиняют бывшего украинского министра

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело против бывшего народного депутата Украины, экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на российское посольство. Это следует из сообщения ведомства.

«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре РФ отметили, что уголовное дело направлено в Московский городской суд.

Отметим, что по данным российского следствия, 14 июня 2014 года Рудьковский, являясь народным депутатом, совместно с активистами «Правого сектора» якобы принял участие в нападении на российское посольство в Киеве.

Как писали «ФАКТЫ», Рудьковский был заочно арестован в России 26 мая 2016 года по делу о нападении на российское посольство в Киеве. 28 сентября 2018 года он был задержан в Москве и помещен под стражу.

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