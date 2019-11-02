Политика

Возможное причисление американским правительством подразделения Нацгвардии «Азов» к террористическим организациям будет «катастрофой» и может грозить полным прекращением военно-технического сотрудничества между Украиной и США. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Он не уверен в том, что даже конгрессмены, которые подписались (под резолюцией, — Авт.), сейчас знают, что «Азов» сейчас является частью Национальной гвардии.

«Это катастрофа, потому что если гипотетически предположить (я думаю, что этого не произойдет), что такое решение могло быть принято, то тогда мы бы уж точно не получали никаких тренинговых программ, никакого оружия, ничего. Это полностью остановит наше сотрудничество в военно-технической сфере. Такие будут последствия», — отметил Чалый в эфире радио НВ.

Также экс-посол удивлен, что нет пока четких заявлений по внешнеполитической линии со стороны Украины.

«Это вопрос внешнеполитического ведомства, Министерства иностранных дел, и нужно действовать быстро», — считает он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Чалый заявил, что в июле тогдашний экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк оказывал давление на украинских дипломатов в США, отводя им чисто «логистическую функцию» в межгосударственном диалоге.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter