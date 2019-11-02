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- 11:38 Под Одессой – ракетные стрельбы: перекрыты районы в трех областях
Под Одессой – ракетные стрельбы: перекрыты районы в трех областях
В субботу, 2 ноября, в северной части Черного моря проводятся ракетные стрельбы. Для этого перекрыто воздушное и водное пространство сразу в трех областях — Одесской, Николаевской и Херсонской.
Как сообщает Украинский милитарный портал, до 16.00 запрещается навигация судов и воздушные полеты над закрытым участком в 6323 квадратных метров.
Береговая линия перекрытых районов находится недалеко от города Черноморска (Одесская область), по соседству с которым (в Лиманском районе Одесской области) расположен военный полигон, известный как «Чабанка».
Масштаб перекрытия водного района свидетельствует о вероятном испытании комплекса крылатых ракет наземного базирования РК-360 МЦ «Нептун», которые до этого проходили на государственном испытательном полигоне «Алиби» на юге Одесской области.
Как писали «ФАКТЫ», на юге Украины 31 октября стартовали масштабные боевые стрельбы Военно-Воздушных Сил ВСУ с применением зенитных ракетных комплексов. Привлечены подразделения зенитных ракетных войск из разных регионов Украины.
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