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Украина

Под Одессой – ракетные стрельбы: перекрыты районы в трех областях

11:38 2 ноября 2019 128
Ракетные стрельбы
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В субботу, 2 ноября, в северной части Черного моря проводятся ракетные стрельбы. Для этого перекрыто воздушное и водное пространство сразу в трех областях — Одесской, Николаевской и Херсонской.

Как сообщает Украинский милитарный портал, до 16.00 запрещается навигация судов и воздушные полеты над закрытым участком в 6323 квадратных метров.

Береговая линия перекрытых районов находится недалеко от города Черноморска (Одесская область), по соседству с которым (в Лиманском районе Одесской области) расположен военный полигон, известный как «Чабанка».

Масштаб перекрытия водного района свидетельствует о вероятном испытании комплекса крылатых ракет наземного базирования РК-360 МЦ «Нептун», которые до этого проходили на государственном испытательном полигоне «Алиби» на юге Одесской области.

Как писали «ФАКТЫ», на юге Украины 31 октября стартовали масштабные боевые стрельбы Военно-Воздушных Сил ВСУ с применением зенитных ракетных комплексов. Привлечены подразделения зенитных ракетных войск из разных регионов Украины.

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