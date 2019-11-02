Катастрофа MH17: Малайзия вдруг засомневалась в виновности России

Мир

Расследование катастрофы MH17 на Донбассе не может быть справедливым и нейтральным. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, сообщают российские СМИ.

По его словам, обвинения в адрес России по данному делу спровоцированы «плохими отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат». Мохамад также уточнил, что Малайзии долго не давали доступ к уликам по делу о крушении Boeing MH17.

«Мы не знаем, те доказательства, к которым у нас теперь, после длительного времени, есть доступ — могут ли они быть действительно основанными на фактах», — сказал он.

По словам Мохамада, если виновна Россия, то она должна будет заплатить компенсацию за иицидент.

«Если виновна Россия — она должна будет выплатить компенсацию за инцидент», — добавил он.

В то же время, по его словам, Малайзия сомневается, что есть достаточные основания для обвинений в адрес России.

«Как незаинтересованное лицо, как сторонний наблюдатель, я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии», — подытожил премьер.

Ранее три неправительственные организации в Малайзии, призвали премьеров Малайзии и Нидерландов вступить в переговоры о приостановке суда по делу о крушения самолета Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе.

Активисты призвали перенести уголовный процесс, в котором в качестве обвиняемых фигурируют трое россиян и один гражданин Украины, на неопределенный срок. Организации хотят «похоронить» это дело в связи с отсутствием в докладе международной следственной группы «ответов на множество важнейших вопросов».

Как писали «ФАКТЫ», ранее международная следственная группа обнародовала данные, согласно которым зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший «Боинг» летом 2014 года, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. Нидерланды и Австралия возложили ответственность за катастрофу MH17 на Россию.

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