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«Шахтер» без ряда лидеров разгромил во Львове «Карпаты»: видеообзоры матчей УПЛ
В субботу, 2 ноября, матчами во Львове и Полтаве стартовала программа 13-го тура чемпионата Украины по футболу.
Чемпионат Украины. 13-й тур
«Карпаты» (Львов) — «Шахтер» (Донецк) — 0:3 (Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 65). Молодежные составы — 2:3.
«Шахтер»: Шевченко, Сиприано, Бондарь, Хочолава, Додо, Степаненко (Коваленко, 56), Маркос Антонио, Дентиньо, Соломон (Болбат, 53), Тете, Борячук (Сикан, 67).
«Ворскла» (Полтава) — «Десна» (Чернигов) — 0:1 (Имереков, 76). Поединок молодежных составов состоится 3 ноября.
На поединок во Львов «Шахтер», вылетевший в прошлую среду из Кубка Украины (горняки не вышли в четвертьфинал впервые за 13 лет!), прилетел в значительно ослабленном составе — без не совсем здоровых Исмаили, Кривцова, Коноплянки и Марлоса, а также без основного голкипера Пятова. Более того, португальский специалист Луиш Каштру, памятуя о важнейшем матче в Лиге чемпионов на поле загребского «Динамо» (6 ноября), решил оставить в запасе Болбата, Матвиенко, Тайсона и лучшего бомбардира УПЛ Мораеса.
К чести «резервистов» чемпиона Украины, они повели в счете уже в дебюте. Ошибкой голкипера львовян Пидкивки хладнокровно воспользовался форвард Борячук, забивший свой первый гол в футболке «Шахтера» с 31 мая 2017 года (тогда он поразил ворота «Александрии» — 1:1).
После перерыва «Шахтер» усилиями вышедшего на замену Коваленко и бразильца Тете окончательно «похоронил» надежды команды Романа Санжара на спасение, заодно прервав свою трехматчевую серию без побед во всех турнирах (2:2 — с загребским «Динамо», 0:0 — с «Александрией» и 1:2 — с киевским «Динамо»).
Отметим, что успех горняков был омрачен травмой израильского полузащитника Соломона, покинувшего поле в начале второго тайма.
Кубковый успех полтавчан на поле «Колоса» (1:0) стал лучиком света в темном царстве выступлений «Ворсклы» в УПЛ (одна ничья и шесть поражений в семи последних поединках!). В игре с командой-открытием сезона «Десной» подопечные Виталия Косовского продержались 75 минут, но все же в итоге продлили свою кошмарную серию в УПЛ. На 76-й минуте после розыгрыша одного из «стандартов» защитник гостей Имереков переправил мяч в сетку, забив свой первый гол в сезоне. Команда из Чернигова — снова на втором месте в турнирной таблице.
0:1 Имереков (76-я мин.)
Положение команд:
1. «Шахтер» — 37 очков (13 матчей);
2. «Десна» — 26 (13);
3. «Динамо» — 24 (12);
4. «Заря» — 22 (12);
5. «Александрия» — 20 (12);
6. «Мариуполь» — 16 (12);
7. «Колос» — 14 (12);
8. «Днепр-1» — 11 (12);
9. «Олимпик» — 11 (12);
10. «Карпаты» — 10 (13);
11. «Ворскла» — 8 (13);
12. «Львов» — 8 (12).
Бомбардиры: 11 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 7 — Богдан Леднев («Заря»); 6 — Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Артем Беседин («Динамо»); 4 — Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич (все — «Динамо»), Назарий Русин, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Дмитрий Хлебас («Десна»).
В 13-м туре премьер-лиги 3 ноября сыграют: «Александрия» — «Мариуполь», «Днепр-1» — «Заря», «Динамо» — «Львов» и «Колос» — «Олимпик».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч УПЛ «Динамо» — «Львов».
Фото ФК «Шахтер»
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